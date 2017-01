Plano de governo de Ortiz tem 15% de promessas repetidas

Home

- 14:14

Dos 83 compromissos firmados pelo tucano na eleição de 2016, 12 são repetições de promessas que ele fez em 2012, mas não cumpriu em 4 anos

Redação

Taubaté

Das 83 principais promessas feitas pelo prefeito Ortiz Junior (PSDB) em 2016, na campanha que o levou à reeleição, 12 são repetições de compromissos que foram firmados na eleição de 2012, mas deixaram de ser cumpridos no primeiro mandato. Esse número representa 14,45% do programa de governo para o segundo mandato, iniciado esse mês.

A área com mais promessas repetidas é a de Mobilidade Urbana. São cinco: obras como prolongamento da Estrada do Pinhão e a duplicação da Estrada do Barreiro; duplicação dos viadutos do Cidade Jardim e do Alto São Pedro; implantar central sema-fórica e, com isso, possibilitar a onda verde; implantar novos acessos à Via Dutra; e implantar e manter abrigos de ônibus. Tudo isso havia sido prometido em 2012, mas não saiu do papel de 2013 a 2016.

Piorou. Em alguns dos casos, a promessa feita em 2012 não só deixou de ser cumprida, como ainda foi reduzida para os próximos quatro anos. Pelo prometido em 2012, o ensino integral atingiria quase 90% da rede em oito anos. Agora, a promessa é chegar em 2020 em 50%.

Na habitação, a promessa de 2012 era construir 3.000 moradias, mas nenhuma casa erguida por Ortiz foi entregue até agora -- as concluídas entre 2013 e 2016 foram iniciadas na gestão anterior. Agora, a promessa é construir 1.000. O mesmo ocorre na Saúde. A promessa era construir quatro UPAs (Unidade de Pronto Atendimento), mas só duas foram entregues. Para o segundo mandato, é prevista mais uma.

Mudança. Além das 12 repetições, há dois casos de promessas modificadas. Em 2012, foi prometida a construção de duas clínicas de reabilitação, uma masculina e uma feminina. Foi erguida uma adulta, sem distinção de sexo. Agora, a promessa é uma infantil.

Na Saúde, a promessa em 2012 era concluir a cessão do Hospital Universitário ao Estado. Isso foi feito, mas a análise é de que o resultado foi negativo. Agora, Ortiz quer reassumir parte do HU.

Tucano só concluiu oito dos 53 compromissos firmados em 2012

Desde o último dia 5, a reportagem pede explicações do governo Ortiz Junior sobre a repetição dessas promessas, mas administração tucana não explicou por que os compromissos não foram cumpridos no primeiro mandato. A gestão do PSDB também não explicou a redução em algumas das promessas, como o número de UPAs e de casas a serem construídas.

Também deixaram de ser apresentados os motivos que levaram o prefeito a alterar as promessas feitas em relação a clínicas de reabilitação para os dependentes químicos e à gestão do HU pelo Estado.

Ferramenta. Em seu site, o jornal mantém uma ferramenta que permite acompanhar a execução dos compromissos firmados por Ortiz nas eleições de 2012 e de 2016. Das 53 promessas feitas para os primeiros quatro anos, oito foram cumpridas integralmente, 26 chegaram ao fim de 2016 em execução e 19 ou estavam na estaca zero ou foram descartadas.