Plano de Demissão Voluntária da Volks tem adesão de 615 trabalhadores

Seiscentos e quinze trabalhadores da Volkswagen de Taubaté aderiram ao PDV (Plano de Demissão Voluntária). O programa começou no final de dezembro de 2016 e terminou em janeiro.



O Sindicato dos Metalúrgicos aprovou a abertura do PDV, após a empresa alegar necessidade de redução no quadro de funcionários e considera o plano positivo para aqueles que optaram pela adesão, já que os trabalhadores receberam entre 25 e 35 salários como incentivo,dependendo do tempo de empresa. Os metalúrgicos portadores de deficiência ocupacional receberam mais um salário por ano trabalhado.



O PDV faz parte do acordo coletivo fechado entre a empresa e os trabalhadores, no final de 2016.