Plano de carreira cria mais dez cargos comissionados na prefeitura de Taubaté

Salários dos novos cargos variam de R$ 5.079,11 a R$ 9.455,96, com impacto anual de R$ 676 mil; também serão criadas 79 novas funções de confiança

Enviado à Câmara essa semana pelo governo Ortiz Junior (PSDB), o projeto do plano de carreira prevê a criação de dez novos cargos comissionados na Prefeitura de Taubaté.

Somados aos 114 já existentes, a administração passaria a contar com 124 cargos de livre nomeação – podem ser preenchidos sem concurso público. Dos dez novos cargos, três seriam na Secretaria de Administração e Finanças: gerente da área de Recursos Humanos (salário de R$ 5.079,11), gerente da área de Planejamento e Gestão de Carreira (R$ 5.079,11) e assessor de Planejamento e Gestão de Carreira (R$ 7.056,09).

Os outros sete cargos seriam na Secretaria de Educação: gerente da área de Avaliação Escolar (R$ 5.079,11), diretor do Departamento de Apoio à Educação (R$ 9.455,96), gerente da área de Apoio Escolar (R$ 5.079,11), gerente da área de Planejamento e Infraestrutura Escolar (R$ 5.079,11), diretor do Departamento de Programas Escolares (R$ 9.455,96), gerente da área de Programas Escolares (R$ 5.079,11) e gerente da área de Avaliação de Programas Escolares (R$ 5.079,11).

Somados, os salários dos dez novos cargos representariam custo mensal de R$ 52 mil à prefeitura, ou R$ 676 mil por ano, considerando o pagamento do décimo terceiro salário.

Haja confiança. O projeto também prevê 79 novas funções de confiança. Elas só podem ser ocupadas por servidores de carreira, que passam a receber vencimento maior. Serão três novas funções de confiança de coordenador de curso, 15 de diretor de escola, cinco de vice-diretor de escola, 50 de professor coordenador, cinco de chefe de divisão e uma de chefe de serviço.

Somadas às 708 já existentes, passariam a ser 787 funções de confiança na prefeitura – isso representa cerca de 13% do total de funcionários da administração.

Incorporação. O projeto prevê que ao menos 40% dos cargos de provimento em comissão sejam ocupados por servidores de carreira. A atual legislação não prevê esse limite mínimo, o que já foi alvo até de ação do Ministério Público contra o município.

Após seis anos no cargo em comissão, o servidor de carreira incorporará o salário maior. A cada 18 meses ininterruptos, a incorporação será de 25%.

Progressão. O plano consiste em um conjunto de regras que estabelece as progressões para os cargos da prefeitura, com base em critérios como qualificação e desempenho.

O projeto, que ainda passará pelo crivo de comissões permanentes antes de ir para votação, beneficia apenas servidores de carreira -- são 5.000. A exceção é o grupo formado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), que foram alvo de plano de carreira específico em 2016.

A criação do plano foi promessa de campanha de Ortiz na eleição de 2012. Durante o primeiro mandato do tucano, no entanto, a elaboração do projeto andou a passos lentos.

Transparência? Se aprovada, a lei entrará em vigor em 120 dias. Por ano, 5% da receita das secretárias será destinada para promoções. O servidor ganha ponto por questões como avaliação e cursos de aperfeiçoamento, e perde por faltas, advertências e suspensões.

A reportagem questionou o governo Ortiz sobre o impacto financeiro da aprovação do plano de carreira, já que esse dado não está no projeto, mas não houve resposta. A administração tucana também não informou qual será o impacto financeiro da criação dos dez novos cargos comissionados e das 79 novas funções de confiança.