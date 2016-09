Planetário do novo Teatrão recebe cobertura

Home

- 20:55

Redação

A cobertura do Centro de Ciências na área novo Teatrão foi concluída nesta quarta-feira (14). A estrutura, de fibra de vidro na cor branca com 8 metros de diâmetro servirá também para a projeção de filmes no planetário localizado no Centro. Com ela, a torre do prédio atingiu 30 metros de altura.

Além disso, o reservatório que vai atender todo o complexo do novo Teatrão foi erguido com 13 metros de altura e capacidade para 60 mil litros de água.

Atrações. O Centro de Ciências será aberto ao público ainda este ano. Com seis pavimentos, uma das principais atrações será no térreo, trata-se de uma exposição interativa sobre a pré-história no Brasil, com direito a réplicas em tamanho real de dinossauros.

Em seguida, no primeiro e segundo mezaninos, haverá banheiros, espaço para exposições itinerantes, auditório para cinema e palestras, espaço para formação de professores, clube de ciências, entre outros.