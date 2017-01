Piso de estacionamento cede após as chuvas que atingiram São José

Home

- 12:04

Daniela Santos

São José dos Campos



Parte do piso do estacionamento de um condomínio residencial cedeu após as fortes chuvas que atingiram São José dos Campos na tarde desta quarta-feira (12).



De acordo com a Defesa Civil, o incidente ocorreu na rua Mar del Plata, no bairro Jardim América, zona sul da cidade. No terreno ao lado do condomínio havia obras para a construção de um muro. Com a densidade das chuvas, ele se rompeu e levou parte do estacionamento. Ninguém se feriu. Três carros foram atingidos.



Estragos. A zona sul foi a região mais afetada pelos temporais. Houve quedas de árvores e alagamentos. Somente naquela região choveu 13 mm, segundo medição da Defesa Civil.