Piscinas de centros poliesportivos estarão abertas no feriado de carnaval em São José

Daniela Santos

São José dos Campos



Quem ficar por São José dos Campos no feriado de carnaval poderá curtir a folga e o calor num ambiente agradável.



É porque o ‘Projeto Verão’, da prefeitura da cidade, disponibilizará piscinas de centros poliesportivos e parques de São José para uso. No feriado prolongado, as piscinas ficarão abertas de sábado à quarta-feira (1) das 9h15 às 12h e das 13h às 17h30.



Os endereços dos locais disponíveis estão na página do programa. Crianças menores de sete anos têm de ser acompanhados por um responsável.