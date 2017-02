Pirô abre Carnaval de São José com desfile pela região central

Home

O tradicional bloco Pirô Piraquara abriu oficialmente ontem o Carnaval de São José dos Campos. O bloco, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, desfilou pelas principais ruas do centro da cidade.

O Pirô, famoso pelos bonecões, partiu da praça Afonso Pena. O grupo volta a se apresentar amanhã, com saída às 9h na Travessa Chico Luiz, ao lado do Mercado Municipal.

Há 29 anos, o bloco é o responsável por abrir o evento na cidade. Um dos objetivos é resgatar o antigo carnaval de rua e promover a aproximação dos foliões. Com o desfile de bonecões em homenagem a grandes nomes da cultura popular do Vale do Paraíba, o grupo garante a diversão do público de maneira descontraída e espontânea.

A prefeitura programou eventos também nos distritos, que começam à tarde e vão até as 22h. Em São Francisco Xavier, a festa será no sábado e domingo. Eugênio de Melo recebe as atividades na segunda e terça-feira. Haverá matinês com brincadeiras, desfiles de blocos, som eletrônico e marchinhas.

A Casa do Idoso também programou uma semana inteira de Carnaval nas quatro unidades, com muita dança e música. As atividades variam conforme a programação de cada núcleo existente.

Política. No sábado, a partir das 10h, o destaque será para os blocos políticos da cidade: Engole Sapo, Acorda Peão e dos Sindicato dos Servidores Municipais.