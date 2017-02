PF cumpre mandado de prisão contra acusado de lavar dinheiro para Cabral

Home

Vitor Abdala

Agência Brasil



Policiais federais cumprem hoje (2) mandado de prisão preventiva contra um acusado de participar da lavagem de R$ 10 milhões de diversas operações em oito anos. Segundo a Polícia Federal, a chamada Operação Mascate é um desdobramento da Operação Calicute, que investiga desvio de verbas públicas pelo ex-governador Sérgio Cabral e seus assessores.



O acusado, cujo nome não foi oficialmente divulgado, seria o operador financeiro de um esquema de repasse de dinheiro sujo para revendedoras de automóveis de uma mesma família e também para a compra de imóveis colocados no nome de um laranja.



O dinheiro lavado nas revendedoras de automóveis voltava para as mãos dos acusados através de contratos fictícios entre essas concessionárias de veículos e consultorias de fachada. No esquema de compra de imóveis, o dinheiro era lavado durante a revenda desses bens.



O mandado de prisão e oito mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.