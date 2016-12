Petrobras é multada em mais de R$ 400 mil por liberação de fumaça na Revap

Home

- 10:08

Daniela Santos

São José dos Campos



A Petrobras foi multada em R$ 471 mil por emissão de fumaça na Revap (Refinaria Henrique Lage), no último dia 24 de dezembro.



A emissão desses gases pode prejudicar a qualidade do ar e ser nocivo à saúde humana. De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a empresa terá dez dias para apresentar relatório detalhado sobre as causas da ocorrência.



Episódio. A liberação da fumaça ocorreu na tarde do último sábado. Na ocasião, a Cetesb havia informado que uma queda de energia foi a causadora da instabilidade operacional do processo industrial e, por consequência, causou a emissão de fumaça preta pela tocha de queima de gases da refinaria.