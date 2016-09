Petrobras confirma Ivan de Sá na presidência da BR Distribuidora

Home

- 10:28

Das agências



O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nessa quinta-feira (8) a permanência de Ivan de Sá Pereira Junior na presidência da Petrobras Distribuidora (BR), o braço da estatal para o setor de distribuição de derivados.



Pereira Junior vinha exercendo interinamente o cargo de presidente da subsidiária da Petrobras desde o dia 26 de janeiro deste ano, em substituição a Carlos Aberto Tessarollo, diretor financeiro da empresa. Tessarollo exercia também interinamente a presidência da BR no lugar de José Lima de Andrade Neto, que havia renunciado ao cargo em setembro do ano passado alegando problemas de saúde.



A confirmação de Pereira Junior no cargo foi feita em nota pela assessoria de imprensa da holding. A nota informa ainda que o Conselho de Administração aprovou também a designação do gerente executivo de Logística e Suprimento da BR, Marcelo Bragança, para responder interinamente pela Diretoria de Operações e Logística.



A BR é o principal ativo que consta do plano de desinvestimento que vem sendo feito pela Petrobras. O plano visa a superar dificuldades financeiras e obter recursos para tocar projetos de maior e mais rápido retorno para a estatal. Em princípio, a ideia da empresa é desfazer-se de cerca de 50% do capital da BR Distribuidora.