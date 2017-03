Pesquisadores da região criam alternativas de 'energia limpa'

Home

- 18:23

Projetos desenvolvidos por estudiosos do Vale encontra formas seguras de geração de energia sem combustíveis fósseis

Xandu Alves

São José dos Campos

Encontrar formas limpas, seguras e consistentes de gerar energia elétrica sem queimar combustíveis fósseis é o desafio que pesquisadores da RMVale estão encarando. Universidades da região investem em projetos de energia renovável de olho no setor que movimentará mais de US$ 300 bilhões no mundo até 2020.

Na Unitau (Universidade de Taubaté), os professores e pesquisadores Ederaldo Godoy Junior e José Rui Camargo, este também reitor, criaram um módulo do tamanho de uma foto 3x4 que ‘rouba’ o calor da placa fotovoltaica e produz energia.

As placas fotovoltaicas, que captam a luz solar para gerar energia, não gostam de calor. No Brasil, elas têm vida mais curta.

“A placa não esquenta, tem a vida útil aumentada e o módulo ainda gera energia”, disse Godoy Junior. “A nossa ideia agora é ir ao mercado com o produto, torná-lo comercialmente viável”.

Esgoto. Outra fonte de energia limpa desenvolvida na Unitau é a biomassa, que converte esgoto em biogás e, depois, em energia elétrica. Biodigestores são a bola da vez para alunos do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José, que estudam projetos de aproveitar resíduos e gerar energia.

Mas não só. Os alunos Hygor Dupin, Felipe Villar e Alexander Cardoso ganharam um prêmio na Alemanha, em 2010, por desenvolver a ideia de uma borracha sintética para fabricar aquecedores solares.

Em Guaratinguetá, o professor Teófilo Miguel de Souza criou o Centro de Energias Renováveis na FEG (Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá), ligada à Unesp (Universidade Estadual Paulista) e que oferece projetos gratuitos de energia renovável à população. São equipamentos que aquecem a água, geram energia elétrica e movimentam motores de forma limpa e barata, sem uso de combustível.

“Projetar, desenvolver, testar, divulgar, apresentar, dimensionar e realizar treinamentos sobre energias renováveis. É o que fazemos no Centro”, explica Souza, que acredita na região se transformando em um polo de desenvolvimento de energias alternativas.