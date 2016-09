Pesquisa Ibope: Felício assume a liderança em corrida eleitoral

Home

- 21:21

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O candidato Felício Ramuth (PSDB) assumiu a liderança na disputa pela Prefeitura de São José dos Campos, segundo a pesquisa Ibope divulgada nesta quinta. Ramuth, que tinha 16% das intenções de voto na primeira sondagem, em agosto, passou para 35%. A margem de erro é de quatro pontos para mais ou para menos.

O prefeito Carlinhos Almeida (PT), candidato à reeleição, aparece em segundo lugar no levantamento com 23% das intenções de voto. O petista, que em agosto aparecia na liderança com 26%, segue em situação de empate técnico com o candidato Shakespeare Carvalho (PRB), que tem 21%. Na pesquisa divulgada em agosto, Shakespeare aparecia com 20%.

Claude Moura (PV) tem 4%, seguida por Toninho Ferreira (PSTU) e Luiz Carlos de Oliveira (PEN), com 1%. Brancos e nulos somaram 10%. Já 5% dos entrevistados não sabem ou não responderam em quem vão votar na eleição de outubro.

A pesquisa, realizada pelo Ibope, foi encomendada pela TV Vanguarda. Foram ouvidos 602 eleitores entre os dias 11 e 14 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com o protocolo SP-09176/2016. Esta foi a primeira sondagem depois do início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

Segundo turno. O Ibope ainda simulou possíveis cenários de segundo turno em São José. Em todos eles, Felício levaria vantagem sobre os seus adversários. No confronto com Carlinhos, o tucano alcançaria 52% dos votos, contra 29% do petista.

Contra Shakespeare Carvalho, a vitória de Felício seria por 45% a 33%. Em uma disputa entre Carlinhos e Shakespeare, o candidato do PRB levaria a melhor sobre o petista: 45% a 31%.

Rejeição. A sondagem também apontou o índice de rejeição dos candidatos que tentam chegar à prefeitura. Dos entrevistados, 50% disseram que não votariam em Carlinhos Almeida. Na sequência aparecem Toninho Ferreira (32%), Shakespeare Carvalho (23%), Luiz Carlos de Oliveira (23%), Claude Mary de Moura (23%) e Felício Ramuth (16%).

Na consulta, 8% não quiseram ou não souberam opinar. Já 1% disse que votaria em qualquer um dos postulantes ao Paço Municipal. O governo Carlinhos Almeida, segundo a pesquisa Ibope, é aprovado por 26% do eleitorado do município.

Outros 39% disseram que a administração petista vem tendo um desempenho regular. Ruim ou péssimo somam 32%. Não sabem avaliar, 2%.

Agenda. A eleição municipal acontece dentro de 16 dias, em 2 de outubro. Se houver necessidade da realização de segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 30 de outubro.