Pesquisa diz que Taubaté pode ter turno único

Taubaté

A pesquisa da Mind, divulgada nessa segunda-feira, indicou a possibilidade real de a corrida ao Palácio do Bom Conselho ser decidida no primeiro turno. Esse cenário é concreto seja qual for o entendimento da Justiça Eleitoral a respeito dos votos recebidos pelo prefeito afastado, Ortiz Junior (PSDB).

Se os votos no tucano forem aceitos, ele poderá ser reeleito no primeiro turno, segundo os dados da pesquisa da Mind. Caso os votos sejam considerados nulos, Pollyana Gama (PPS) venceria a disputa já no primeiro turno.

Até agora, a Justiça Eleitoral de Taubaté não se posicionou sobre o impasse. A informação é de que o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) ainda não enviou nenhuma orientação a respeito do caso.

Os advogados especializados em direito eleitoral ouvidos pela reportagem se dividem sobre o tema. Parte deles acredita que os votos do tucano serão considerados nulos, já que o pedido de registro de candidatura foi negado pela Justiça Eleitoral -- Ortiz está inelegível por oito anos, em razão da condenação por abuso de poder econômico e político. Outra parte dos advogados crê que os votos serão aceitos, o que possibilitaria a vitória no primeiro turno ou a passagem do tucano ao segundo turno.

No entanto, Ortiz não poderia ser diplomado prefeito se a inelegibilidade não fosse revertida -- nesse caso, o município passaria a ser administrado pelo novo presidente da Câmara e a cidade poderia ter outra eleição após o fim dos recursos possíveis no processo.

Cenários. Em um cenário em que os votos do prefeito afastado sejam aceitos, Ortiz atingiria 51,35% dos votos válidos no primeiro turno, segundo a pesquisa da Mind -- o tucano tem 38% das intenções de voto.

Como a margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, haveria a possibilidade de decisão no primeiro turno ou de um segundo turno contra Pollyana Gama -- ela tem 22% das intenções de voto, e teria 29,86% dos votos válidos.

Já em um cenário em que os votos de Ortiz sejam considerados nulos, Pollyana passaria a ter 61,39% dos votos válidos, o que garantiria à candidata do PPS a vitória no primeiro turno da eleição. Atrás de Pollyana viriam José Saud (PMDB), com 15,81%, Isaac do Carmo (PT), 13,02%, Vera Saba (PMB), com 4,18%, Silvio Prado (Psol) e Donizeti Lousada (PSDC), os dois empatados com 2,79%.

Ortiz recorreu ao TRE pelo registro da candidatura, mas não há previsão de quando a apelação será julgada. Depois, ainda caberá novo recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Não deve haver decisão final até o dia 2 de outubro, data do primeiro turno

Disputa. O tucano não comentou ontem os questionamentos da reportagem, mas disse anteriormente crer que os votos serão aceitos pela Justiça. Já os outros candidatos defendem a tese oposta, e deverão abordar o tema na propaganda eleitoral. “Nosso entendimento é de que os votos dele [Ortiz] não serão computados”, afirmou Pollyana, que já explora o assunto desde a semana passada em suas inserções, pedindo ao eleitor para não desperdiçar o voto.

“A Justiça precisa definir isso logo, precisamos saber com quem realmente estamos concorrendo”, disse Saud. “É uma grande irresponsabilidade o prefeito cassado tentar levar a eleição ao judiciário. Isso levará a caos administrativo, comprometendo o futuro da cidade”, disse Isaac.

Tucano dispara entre mais pobres e a classe média

A arrancada de Ortiz Junior na pesquisa foi obtida com o crescimento da intenção de voto no tucano em diversos setores. Os dados são referentes ao primeiro turno.

Em relação à renda, por exemplo, o candidato do PSDB vence Pollyana Gama entre os mais pobres (renda familiar de até dois salários mínimos), por 39% a 20%, e entre a classe média (de dois a cinco salários mínimos), 40% a 22%. Há empate técnico entre os mais ricos (mais de cinco salários mínimos): 33% para Ortiz e 31% para Pollyana.

Em relação à escolaridade, o candidato do PSDB vence entre os eleitores com ensino fundamental 1 (50% para Ortiz e 11% para Pollyana), fundamental 2 (42% a 20%) e ensino médio (37% a 21%). Há empate técnico no superior (32% para o tucano e 29% para Pollyana).

Na divisão por sexo, o tucano bate a candidata do PPS entre os homens (37% a 22%) e entre as mulheres (39% a 22%). Por faixa etária, Ortiz também vence entre todos os grupos. O melhor resultado é entre os idosos -- o tucano tem 46% e Pollyana tem 18%. Já a candidata do PPS tem o melhor resultado entre os eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos -- tem 29% das intenções de voto, contra 39% de Ortiz.

Ortiz também vence em nove das 12 regiões da cidade. A maior vantagem é na região do Esplanada Santa Terezinha (50% contra 19%). Há empate técnico em duas regiões: Quiririm (38% a30%) e Vila São José (33% a 33%). Já Pollyana vence Ortiz em apenas uma região: no Jaraguá (30% a 21% para ela).