'Pente fino' de Izaias mira no EducaMais em Jacareí

Home

- 07:19

Redação

Jacareí

O governo Izaias Santana (PSDB) iniciou ontem um pente-fino em uma das principais vitrines das gestões petistas: o EducaMais. A Secretaria de Educação, após vistoria nas unidades Centro e São João, suspendeu as atividades aquáticas nas piscinas dos locais.

A ‘visita técnica’ contou com a presença de vereadores da base aliada e assessores da Câmara. Segundo a administração, as duas piscinas do EducaMais Centro, utilizadas pela comunidade para aulas de natação, apresentam problemas nos ralos. Em uma delas, haveria uma bola de basquete utilizada para ‘proteção’ do ralo. A presença de pombos no entorno das piscinas também seria outro agravante.

A vistoria ainda identificou infiltração e deterioração da parte elétrica e na casa de máquina das piscinas, que são aquecidas. “Fizemos um grande levantamento da estrutura do prédio para saber se existia condição de receber a população com segurança. Diante do resultado, que apontou problemas graves, decidimos com o prefeito e a equipe da Secretaria da Educação pela suspensão das atividades”, disse a secretária de Educação, Maria Thereza Ferreira Cyrino.

Vazamento. No EducaMais São João o maior problema estaria em uma das piscinas com vazamento de 32 mil litros de água por dia. “Não temos condição alguma de resolver os problemas com as piscinas em atividade. Estamos aqui para oferecer um serviço de qualidade para a população”, concluiu a secretária.