Pela metade, pacote de obras em calçadas é lançado em Taubaté

Dois anos e meio depois de ser anunciado pela prefeitura, projeto para revitalizar calçadas vai atender apenas nove vias da região central

Redação

Taubaté

Dois anos e meio depois do anúncio do projeto, a Prefeitura de Taubaté abriu a licitação para contratar a empresa que ficará responsável pelo pacote de obras de requalificação de calçadas. O pacote, no entanto, está pela metade.

O projeto previa investimento de R$ 10 milhões para reconstruir as calçadas da região central e também da parte alta do município. A licitação, porém, prevê a realização do serviço em apenas nove ruas do centro, a um custo máximo de R$ 5,3 milhões.

“Para execução destas obras será utilizada linha de financiamento da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3.235.232,04 e recursos da prefeitura de R$ 2.073.405,87”, informou o município, em nota enviada à reportagem.

Centro. A concorrência deve ser finalizada dia 26 de abril. Após a assinatura do contrato, a empresa terá 18 meses para concluir o serviço.

As melhorias serão realizadas nas ruas Conselheiro Moreira de Barros, Chiquinha de Mattos, Anízio Ortiz Monteiro, Jacques Félix, Barão da Pedra Negra, XV de Novembro, Doutor Souza Alves e Francisco de Barros, e também na Avenida Professor Moreira.

As calçadas serão alargadas, revitalizadas e ainda ganharão acessibilidade.

Essas vias também receberão serviços de recapeamento e de sinalização. “Este programa trata-se especificamente de acessibilidade da região central, com recursos do FGTS, que contempla reconstrução das calçadas em piso intertravado, implantação de piso podotátil, rampas junto às travessias, sinais sonoros, reconstrução de guias e sarjetas e recapeamentos”, informou a prefeitura.

Mutação. Quando o projeto foi anunciado, em outubro de 2014, previa obras em apenas três vias: Carneiro de Souza, Chiquinha de Mattos e Anízio Ortiz Monteiro. O recurso viria exclusivamente do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.

O número de ruas foi crescendo aos poucos e atingiu o patamar de nove no ano passado. No fim de 2016, porém, o prefeito Ortiz Junior (PSDB) anunciou que a parte alta também seria contemplada, o que não foi concretizado.

Dinheiro para serviço na parte alta virá de empréstimo do CAF

Questionado pela reportagem, o governo Ortiz Junior alegou que as calçadas da parte alta da cidade serão revitalizadas com dinheiro do empréstimo do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). O recurso, que é aguardado desde 2015 pela administração, ainda depende de aval do governo federal para ser liberado para o município.

“Para as obras de requali-ficação viária e socioambiental, com recursos do CAF, estão previstos entre outros serviços a reconstrução das calçadas das principais vias e avenidas da cidade, sendo grande parte delas na parte alta da cidade. Já foram licitados R$ 100 milhões, aguardando somente a liberação do recurso para início dos serviços e mais R$ 100 milhões serão licitados em 2018”, alegou a prefeitura.

O governo Ortiz espera emprestar US$ 60 milhões (na cotação de hoje, R$ 188 milhões) junto ao CAF. Como contrapartida, o município também teria que investir outros US$ 60 milhões em obras de infraestrutura.