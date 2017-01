Peixoto e família são absolvidos em processo

Home

- 09:36

Redação

Taubaté

A Justiça de Taubaté julgou improcedente a ação em que o Ministério Público acusava o ex-prefeito Roberto Peixoto (PEN) de utilizar os serviços de uma empresa terceirizada pela prefeitura para prestar segurança pessoal para ele e para a família.

A ação, de agosto de 2011, tinha como réus o ex-prefeito, a ex-primeira-dama Luciana Peixoto, os três filhos do casal (Roberta, Viviane e Felipe) e a empresa Suporte Serviços de Segurança Ltda. A empresa foi contratada pela prefeitura em 1º de junho de 2007, ainda no primeiro mandato de Peixoto, que comandou o município entre 2005 e 2012.

Inicialmente, o MP alegou que a empresa prestava serviços de segurança particular à família Peixoto, embora tivesse sido contratada pela prefeitura. A Promotoria pedia que o ex-prefeito e os demais réus fossem condenados por improbidade administrativa.

Desistência. Durante o processo, no entanto, o Ministério Público modificou a sua convicção sobre os fatos. À Justiça, a Promotoria alegou que as provas levantadas eram insuficientes para demonstrar as irregularidades apontadas de início, que haviam sido detectadas em inquérito civil.

Em decisão do último dia 12, o juiz Paulo Roberto da Silva, da Vara da Fazenda Pública, julgou a ação improcedente. “Não há provas de dolo ou má-fé do ex-prefeito nos fatos apontados ao início ou de irregularidade ou de desvirtuamento do objeto do contrato celebrado entre o município e a empresa ré a ponto de impor a procedência da ação”, destacou.