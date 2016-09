Peça 'Simplesmente Elis' homenageia uma das principais vozes da MPB

Home

São José dos Campos



Elis Regina será homenageada hoje, às 21h, no teatro Colinas, em São José dos Campos. A cantora Didi Gomes relembrará os sucessos imortalizados na voz marcante da pimentinha, como era carinhosamente chamada por Vinícius de Moraes.



No show, idealizado pelos empresários Valéria Nani e Valter Nogueira, da NN Produções Artísticas, declarados fãs da cantora, não faltam canções como “O Bêbado e a Equilibrista”, “Como Nossos Pais”, “Águas de Março”, “Alô, Alô, Marciano”, “Casa no Campo”, “Arrastão”, “Madalena”, “Aprendendo a Jogar” e “Romaria”, sucessos em sua voz.



Didi tem o timbre vocal parecido com o de Elis. E, o repertório do show foi todo arranjando pelo maestro Willilans Alves, que por sua vez é acompanhado por outros quatro maestros também experientes.



Histórico. A cantora Elis Regina passou como um furacão na Música Popular Brasileira e marcou as décadas de 1960 a 1980, com sua voz inigualável.

Foram mais de quatro milhões de discos em 18 anos de carreira. Ao se apresentar no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, em 1979, Elis chegou a ser reconhecida como “a nova Ella Fitzgerald”.



Morreu precocemente aos 36 anos, vítima de uma overdose após ter consumidos cocaína e álcool. Veja trecho da peça: