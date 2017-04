Peça que retrata Jesus na pele de mulher trans gera polêmica em Taubaté

Home

Grupo de religiosos, que foi capitaneado por um vereador, acusou a peça de ‘profanar o cristianismo’; artistas classificaram protesto como transfobia e ressaltaram necessidade de discutir espaço de transexuais na sociedade

Redação

Taubaté

O fim de semana da cena cultural de Taubaté foi marcada por uma polêmica. Um grupo de religiosos se reuniu para protestar contra a peça ‘O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu’, apresentada na noite de sexta-feira no Sesc, encerrando a programação da mostra Gênero e Sexualidade.

Na peça, Jesus é representado pela atriz, professora e ativista transexual Renata Carvalho. O espetáculo, dirigido por Natalia Mallo, mostra Jesus no tempo presente, na pele de uma mulher transgênero, buscando a construção de uma sociedade mais justa e tolerante.

Protesto. O grupo de religiosos foi capitaneado pelo vereador Bobi (PV). Nas redes sociais, o parlamentar disse que “como cristão”, repudiava a peça por “profanar o cristianismo”, ao desvirtuar “totalmente os evangelhos que têm como base o princípio da família”, e também “por vilipendiar o ato e o momento mais sagrado para os cristãos que é a Eucaristia”.

O vereador alegou ainda que “a Bíblia nos ensina que devemos amar o pecador, mas abominar o pecado. O cristianismo aceita os homossexuais, mas não concorda com o a prática do homossexualismo”.

Bobi afirmou também que “temos que garantir o direitos a todos independente de sua orientação sexual, mas como cristão exijo respeito com a fé que acredito”.

Defesa. A atriz e a diretora da peça também usaram as redes sociais para defender o espetáculo. “Eu nunca tinha passado por isso. Olhar pra fila do público e reconhecer pessoas ameaçadoras. Ter uma viatura de polícia na porta do teatro, revista do público, PMs dentro da sala. Um político vir conferir para decidir se aprova o espetáculo e trazer consigo uma claque”, disse Natalia Mallo.

Segundo a diretora, o grupo vaiou o espetáculo, mas a maioria dos presentes aplaudiu a encenação. “Fico passada e muito feliz com o que aconteceu, finalmente fazer uma sessão tendo no público aqueles que se opõem firmemente àquilo que a gente mais acredita. Fico muito grata por uma instituição privada de interesse público como o Sesc se dispôr a acolher esse debate, ainda que ele cause desconfortos e divida opiniões”, afirmou Natalia.

“A gente sabe que o espetáculo pode ser disruptivo, e a gente quer mesmo interromper o processo sistemático de exclusão e estigmatização de LGBTQs e minorias em geral”, completou.

Peça. Renata Carvalho, que interpretou Jesus, disse acreditar que Taubaté “foi a cidade que mais tentou censurar nosso espetáculo”.

Em uma postagem no Facebook, a atriz relatou as reações que sofreu após se assumir. Disse que não é aceita pelos pais, que a expulsaram de casa. “SIM nós travestis NÃO somos aceitas em vários lugares e camadas da nossa sociedade”, afirmou.

Após o protesto, Renata disse que improvisou uma fala extra no espetáculo: “abençoai os preconceituosos e transfóbicos. Um dia seremos esclarecidos”. “A transfobia esta aí. Ao nosso lado. Precisamos falar sobre”, ressaltou a atriz, em sua postagem.

Mostra. A peça encerrou a programação da mostra Gênero e Sexualidade, que durante o mês de março promoveu atividades com o objetivo de fortalecer e reconhecer diferentes culturas, fomentando a convivência e o respeito pelas diferenças.

Neste projeto, o Sesc intenta reunir, organizar e divulgar informações qualificadas sobre as populações cujos direitos socioculturais encontram-se, de alguma forma, ameaçados, destacando-se as diferentes identidades sexuais e de gênero.