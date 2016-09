Peça ‘Palavra de Mulher’ será encenada no Teatro Municipal, em São José

Home

Lucinha Lins, Tânia Alves e Aretha Marcos estarão no palco do 31ª edição do Festivale (Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba) neste sábado. Na peça “Palavra de Mulher”, o trio dará vida a intrigantes personagens femininas criadas pelo compositor Chico Buarque.



Envoltas em um clima de cabaré, as atrizes e cantoras se revezam no palco em solos, duos e trios interpretando canções como “Tatuagem”, “O Meu Amor”, “Folhetim”, “Sob Medida”, “Terezinha”, “Tango de Nancy”, “Bastidores”, “Palavra de Mulher”, “Atrás da Porta” e “Trocando em Miúdos”.



“São mulheres passionais, fortes, loucas de amor... Não há como não se identificar e pensar na sensibilidade dele para traduzir tão fielmente a alma feminina”, afirmou Tânia em entrevista ao OVALE . “Considero Chico um artista ‘hors concours’. Sua obra é incomparável e na pesquisa que fizemos para o musical nos detivemos em canções que ele fez para personagens femininas”.



Tânia, aliás, tem o privilégio de ter o compositor como padrinho no mercado fonográfico. “Ele estava assistindo ao ensaio de um de seus musicais no qual eu estava participando, e me disse que eu deveria gravar um disco. Então, me apresentou ao pessoal da Polygram. E, no meu primeiro LP gravei a música “Pássara”, composta por ele em parceria com Francis Hime”, contou ela



Reencontro. Para Lucinha Lins, a grande dificuldade da peça foi escolher e selecionar as canções do repertório. “Chico faz parte da trilha sonora da minha vida. A obra é tão rica que quando você se debruça sobre ela, acaba descobrindo mais e mais”, diz ela que começou sua carreira aos 17 anos como cantora.



“Participei de diversos festivais, gravei jingles, fiz back vocal... Mas, depois, minha faceta da atriz ficou mais conhecida, embora em nunca tenha parado de cantar”, disse. “Tenho, na verdade dois discos meus --‘Sempre, Sempre Mais’, de 1982; e ‘Canção Brasileira’, de 2002 -- e gravei inúmeras participações como convidada de discos de amigos. A música é a mola mestra da minha vida”, afirmou.



Aretha substitui Virgínia Rosa em algumas apresentações. É ela que estava em São José amanhã. Entrei no espetáculo para substituir Virgínia, que, na época, estava gravando uma novela. E foi uma delícia reencontrar Lucinha e Tânia com quem eu já havia trabalhado na TV. Acho que nós temos uma química forte”, contou.



Musicalidade. Escolher uma canção preferida é missão impossível. “São todas tão especiais”, desconversa Tânia. “Mas talvez tenha uma que seja muito emocionante para nós e para o público... É uma música praticamente inédita que cantando abrindo vozes. Chama ‘Fora de Hora’. É linda”, revela.



