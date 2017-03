PCC traça mapa do crime e delimita seus 'territórios'

Home

Criminosos dividem o território paulista em sintonias, cada uma responsável por determinada região



Redação

São José dos Campos

Tendo os limites demarcados com sangue, a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) elaborou um ‘mapa’ do crime organizado em São Paulo e, com uma estratégia violenta e alicerçada no tráfico de drogas, busca ampliar suas ‘fronteiras’, avançando rapidamente por outros estados e países.

De acordo com investigações do Ministério Público e das forças de segurança, hoje o PCC está dividido territorialmente em oito ‘sintonias’ -- termo usado pela organização para se referir aos seus departamentos.

O território paulista é dividido em sete sintonias localizadas no interior, nomeadas de acordo com o DDD (Discagem Direta à Distância) da área -- 012 (RMVale e Vale do Ribeira); 014 (região de Bauru); 015 (região de Sorocaba); 016 (região de Ribeirão Preto); 017 (região de São José do Rio Preto); 018 (região de Presidente Prudente e Araçatuba); e 019 (região de Campinas e Piracicaba).

Todas eles são subordinadas à ‘Sintonia Geral do Interior’. Há ainda a responsável pela capital, dividida em sete subgrupos -- incluindo municípios da Baixada Santista e da região do ABC. “Para cada uma dessas subdivisões territoriais membros do PCC assumem funções dentro de ‘instâncias’ verticalmente hierarquizadas, que são assim denominadas”, afirma trecho de relatório sobre a facção apresentado à Justiça.

Hierarquia. O ‘disciplina’ é o membro responsável pelo PCC em uma cidade ou bairro, com objetivo de disseminar a ‘ideologia’ e fazer valer as regras do grupo -- é a primeira instância. Os disciplinas, por sua vez, respondem para a sintonia geral da região, subordinados ao sintonia final daquela área. Esses, então, respondem somente para a cúpula do PCC.

“Com objetivo de organizar e definir esferas de atribuições de todo o contingente de integrantes em liberdade no Estado, a cúpula da facção estabeleceu a distribuição regional e hierárquica seguindo o critério territorial”, aponta o relatório.

Expansão. Os criminosos tentam ampliar sua atuação, tarefa da Sintonia Geral dos Outros Estados (responsável por organizar e difundir o PCC nos outros estados do Brasil, ‘batizando o maior número de criminosos) e a Sintonia Geral dos Outros Países (responsável pela expansão nos outros países vizinhos, principalmente o Paraguai e a Bolívia, que são importantes fornecedores de drogas -- carro-chefe do caixa da organização criminosa.

Por meio de interceptações telefônicas, as forças de segurança pública mantém monitoramento constante das organizações criminosas. O PCC teve origem no Vale em 1993.

Polícia Civil monitora criminosos

Para fechar o cerco contra as facções criminosas, o Estado informou que a Polícia Civil vem monitorando as ações do crime organizado. Com o trabalho de investigação, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por meio de nota, o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) registrou 323 flagrantes, prendeu 605 pessoas e esclareceu 603 casos que envolviam as facções criminosas.

O Denarc também, segundo a SSP, prendeu 11 pessoas envolvidas com a contabilidade de uma organização criminosa, em operação em setembro do ano passado, em Mairinque. Outras 35 pessoas foram presas pelo Gaeco em continuação a essa ação, em Sorocaba.

Além disso, o Estado ressalta que Operação Ethos resultou na decretação de 54 prisões preventivas de pessoas ligadas ao crime organizado, a maioria advogados. A investigação apontou que eles usavam a profissão para contatar detentos e repassar as ordens a criminosos em liberdade.