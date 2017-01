PCC controla tráfico de drogas e impõe lei de medo na RMVale

Home

Em guerra contra outras facções no Norte, Primeiro Comando da Capital mantém mais de 14 mil presos sob suas regras no Vale do Paraíba. Bando também chefia a venda de entorpecentes na área mais violenta de SP



São José dos Campos

Em meio ao presídio rebelado, os presos decapitam a cabeça dos rivais e deixam, como troféus, os corpos enfileirados no pátio. Este cenário, que lembra o de um filme de terror, parece descrever o massacre ocorrido na unidade prisional em Manaus, neste início do ano, mas não.

Ele retrata a rebelião organizada em dezembro de 2000 pela PCC (Primeiro Comando da Capital) dentro da Casa de Custódia de Taubaté, o seu ‘berço’. Ali, a facção mostrou-se para o país, impondo seu código de violência.

Hoje, em meio a esta guerra contra facções rivais, travada em prisões de outros estados, o PCC se mantém hegemônico no crime da RMVale, chamada pelo grupo de ‘012’, controlando a venda de drogas em uma região estratégica (localizada entre São Paulo e Rio). A venda de entorpecentes -- no atacado e no varejo -- é hoje o carro-chefe dos bandidos.

O Vale é considerada a área mais violenta de São Paulo. De acordo com as forças de segurança pública, o tráfico responde por 70% dos assassinatos. O PCC chega até a lotear os pontos de tráfico e impor o seu código de conduta em bairros periféricos em municípios como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, com uma ditadura de medo e violência.

A organização mantém também sob seu código de regras a massa carcerária de ao menos 7 dos 12 presídios situados no Vale do Paraíba -- são cerca de 14 mil presos vivendo sob a lei imposta pelos criminosos. A região possui atualmente 10.490 vagas e 16.321 presos.

Entre as unidades que têm a presença de integrantes da facção (chamados ‘irmãos’) estão as penitenciárias 1 e 2 da cidade de Potim, os CDPs (Centros de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, São José e Taubaté, além do Pemano e da Penitenciária 1 de Tremembé.

Na região, apesar de presença de bandos rivais, como por exemplo o ‘Cerol Fino’ , o PCC é hegemônico no sistema. As informações são de agentes prisionais, policiais, parentes de presos e ainda investigações do Ministério Público.

Segurança. O plano de expansão levou a organização para o restante do Brasil e outros países, como Bolívia e Paraguai.

Para especialistas, a guerra travada no Norte não terá reflexos em São Paulo. “Não vejo razão para temor. A polícia faz o monitoramento de presos de várias fações, não só o PCC. Lá em Manaus, por exemplo, não fazem. Acham que depois que prendeu, foi condenado, não é mais problema deles. Não é assim”, disse o especialista em segurança pública José Vicente da Silva Filho.

Vigilância é contínua, diz SAP

Por meio de nota, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo destacou que o estado é o único do país a contar com o RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), onde estão presas as lideranças do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo a SAP, a inteligência da secretaria atua em parceria com o Ministério Público, o Poder Judiciário e as forças de segurança há mais de uma década. “Na Secretaria (...), o uso da tecnologia é crescente, com <CW-2>o investimento contínuo na modernização e ampliação da infraestrutura de segurança. Como forma de eliminar a comunicação externa de presos das facções criminosas e dos detentos considerados perigosos, foram instalados bloqueadores de sinais de celulares em 23 unidades penais”, diz a nota.

De acordo com o Estado, os bloqueadores são testados diariamente. Além deles, a secretaria investiu em scanners corporais, monitoramento por câmeras, portas automáticas de celas, equipamentos de raio-x e detectores de metal de alta sensibilidade que ajudam a coibir a entrada de ilícitos.

Desde o início do Plano de Expansão de Unidades Prisionais a SAP entregou aproximadamente 20.000 vagas. Foram 22 unidades e outras 17 estão em construção.

Estatuto prega auxílio para as ‘guerras’ contra seus inimigos

No estatuto, o PCC (Primeiro Comando da Capital) diz que o dinheiro arrecadado junto aos seus integrantes é investido na 'assistên-cia' aos bandidos e na 'guer-ra' contra os inimigos. Organização criou um fundo milionário, com cobranças de taxas junto a seus ‘irmãos’.

“É necessário e dever de todos os integrantes colaborar e participar do progresso do comando (...). \[Os valores são usados\] principalmente na estrutura da luta contra os nossos inimigos”, diz um trecho do estatuto da facção.