Patati Patatá se apresenta em São José no fim de semana

Home

- 13:30

Daniela Santos

Taubaté



Um fim de semana de muita diversão e gargalhadas para as crianças. Uma opção a toda a família é o espetáculo dos palhaços “Patati Patatá” que estará em cartaz neste fim de semana em São José dos Campos.



A dupla, ídolo de muitas crianças, apresentará um novo espetáculo, “Sorrir e Brincar” , que trará músicas conhecidas como “Ronco da Vovó” e “Lôro”, além de outras canções famosas no universo infantil. Os palhaços também contarão com a presença de dançarinos e um cenário bem colorido para trabalhar com a imaginação da criançada.





As apresentações serão em dois dias: sábado (24) e domingo (25), a partir das 14h. Os ingressos estão a partir de R$ 40 e poderão ser adquiridos de quarta-feira à sábado, das 13h às 21h e domingo, das 13h às 19h na bilheteria do teatro ou pelo site www.bilheteriadigial.com.br.