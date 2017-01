PAT de São José oferece 74 vagas de emprego nesta segunda-feira

Home

São José dos Campos



O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) inicia a semana com 74 oportunidades de trabalho em São José.



Entre as vagas oferecidas estão 15 temporárias para ajudante de embalador, dez para auxiliar de enfermagem, dez temporárias para operador de empilhadeira e outras seis para vendedor interno.



Os interessados podem comparecer ao PAT, que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro de São José, com a carteira de trabalho e o RG. Ou se cadastrarem nas vagas por meio do Portal Mais Emprego e fornecer login e senha.