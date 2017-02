PAT de São José oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

Home

São José dos Campos



O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) está com 42 oportunidades de emprego nesta quarta-feira (8) em São José.



Entre as vagas oferecidas estão dez temporárias para ajudante de embalador, outras dez também temporárias para operador de empilhadeiras e três para técnico em enfermagem.



Os interessados pelas oportunidades devem comparecer ao PAT, que fica na praça Afonso Pena, número 175, com carteira de trabalho e RG. Outro caminho é entrar no Portal Mais Emprego, fornecer login e senha e se candidatar à vaga.