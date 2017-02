Passe Livre cogita sair às ruas contra reajuste de tarifa em São José

Home

- 11:24

Movimento é contrário ao aumento da tarifa do ônibus, que hoje custa R$ 3,80



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O Movimento Passe Livre cogita voltar às ruas de São José dos Campos para protestar contra o possível reajuste das tarifas de ônibus, em estudo pelo governo Felicio Ramuth (PSDB).

No início da semana, a prefeitura recebeu um pedido de reajuste dos atuais R$ 3,80 para até R$ 4,97, feito pelas empresas Saens Peña, Expresso Maringá e CS Brasil, operadoras do serviço no município.

“Mais uma vez, as empresas de transporte coletivo de São José fizeram sua jogada pedindo um aumento de mais de R$ 1 na tarifa dos ônibus, como se a população já não esteja muito prejudicada por ela”, diz trecho do texto divulgado pelo grupo. “São milhares de pessoas tendo seu direito de ir e vir virando mercadoria na mão de empresários e políticos. Não aceitaremos nenhum direito a menos. Fogo nas catracas”, destacou.

Em 20 de janeiro, o Passe Livre protocolou na Secretaria de Mobilidade sete perguntas ao prefeito de São José, abordando as dificuldades dos trabalhadores para pagar a passagem. O MBL (Movimento Brasil Livre) também criticou publicamente um possível reajuste da tarifa. “Absurdo! Se todo ano tem aumento, onde é que vamos parar? Logo mais estaremos pagando R$ 10 por uma passagem de ônibus. Não dá. O MBL é a favor da concorrência no transporte coletivo, extinguindo o cartel via Estado formado pelas três empresas que hoje operam”, declarou.

Histórico. No ano passado, o Passe Livre realizou uma manifestação que reuniu 150 pessoas em passeata pelas principais ruas da cidade.

Além de integrantes do MPL, saíram às ruas representantes da UJS (União da Juventude Socialista), da Anel (Assembleia Nacional dos Estudantes Livre) e do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. À época, a passagem foi de R$ 3,40 para R$ 3,80.

Prefeitura promete diálogo sobre tarifa

A prefeitura disse que “o diálogo com a sociedade e a gestão transparente integram os principais eixos da atual administração”. “Desta forma todo o processo de cálculo, definição e resultados da análise tarifária serão amplamente divulgados e compartilhados sociedade, uma vez que impactam diretamente no cotidiano das pessoas. Ainda não há previsão para que o estudo seja concluído”, afirmou, em nota.