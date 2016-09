'Partida pela paz' do Papa será em 12 de outubro

Home

- 13:15

Ansa

Vaticano

A "partida pela paz" promovida pelo papa Francisco será feita no próximo dia 12 de outubro, no Estádio Olímpico de Roma. A expectativa é reunir grandes nomes do futebol mundial, aposentados e em atividade, em torno de um apelo pela pacificação do planeta. A informação é da Agência Ansa.



"Esses jogos são para nós algo belíssimo. Todos os jogadores querem estar aqui. Eu estive presente há dois anos ao lado de diversos campeões, e todos estavam contentes", afirmou o atacante da Roma Manuel Iturbe.



A primeira edição do amistoso ocorreu em 2014 e contou com a presença de estrelas como Diego Maradona, Roberto Baggio e Javier Zanetti. Cada time veste a camisa de uma instituição de caridade, e o dinheiro arrecadado é distribuído entre as duas entidades.



Neste ano, serão beneficiadas duas associações italianas ainda não divulgadas.