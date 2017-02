Parque Tecnológico tem vagas para 22 empresas em São José

Home

Entidade pretende ampliar participação por meio de edital lançado na semana passada; diretor ressalta cooperação mútua

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O Parque Tecnológico, em São José dos Campos, está com 22 módulos para instalação de novas empresas em sua área na cidade. Na semana passada, foi aberto um edital de licitação para os interessados em preencher as vagas no Centro Empresarial do local.

Os ramos se dividem entre as empresas em si, setor de centro de pesquisa e também a prestação de serviços considerados estratégicos.

Atualmente, o Parque Tecnológico já tem outras 58 empresas em atuação, segundo a assessoria de imprensa da entidade. “A grande mudança neste edital é a implementação de modalidades de ocupação dos Centros Empresariais com base no objetivo e no projeto da empresa para se instalar no Parque”, explica Alexandre Barros, coordenador do programa de gestão de empresas residentes, por meio da assessoria.

Perfil. Segundo a direção do Parque, a preferência no local é por empresas da área tecnológica, que está em busca da evolução do produto e melhoria contínua do material e serviço prestados.

De acordo com o diretor do Parque Tecnológico, cada modalidade de empresa terá um acompanhamento específico no projeto. Ao todo, o Parque oferece em São José dos Campos três modalidades diferentes, nas quais a empresa escolhe uma delas: Empreendedorismo Inovador; Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação; ou Serviços Estratégicos.

“Nosso objetivo maior é colaborar com as empresas, de modo que o período em que elas ficam instaladas no Parque seja de evolução qualitativa para que possam enfrentar o mercado com condições diferenciadas”, explica Barros.

O edital do Parque Tecnológico de São José visa contemplar ainda outras instituições de pesquisa e unidades de Pesquisa e Desenvolvimento, as chamadas P&D de grandes organizações.

Como participar. Os empresários que buscam um espaço no Parque Tecnológico de São José podem consultar o edital e tirar dúvidas pelo e-mail centrosempresariais@pqtec.org.br ou ainda pelo telefone (12) 3878-9538.

Diretoria aposta na cooperação entre os empresários

Elso Alberti Junior, diretor de operações do Parque Tecnológico de São José dos Campos, ressalta a capacidade de cooperação entre as empresas que fazem parte do projeto no município.

Segundo ele, essa é uma das grandes vantagens da instalação no local, que está com edital aberto desde o último dia 27 de janeiro para o preenchimento de mais 22 módulos para empresas voltas à tecnologia.

“É importante lembrar que uma das vantagens de se instalar no Parque Tecnológico é o ambiente de sinergia e cooperação que ele proporciona para empresas, instituições, universidades e agências de fomento, visando o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação”, afirmou, através da assessoria de imprensa.

Evolução. E, de acordo com o diretor Alberti Junior, essa sinergia ajuda, inclusive, no desenvolvimento das empresas que estão instaladas no Parque Tecnológico. “O Parque Tecnológico São José dos Campos é um universo onde se respira e se transpira empreendedorismo e inovação”, afirmou o diretor, citando também a existência no local de diversos laboratórios, consultores e centro de eventos, dentre outros espaços e programas.