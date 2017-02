Parque Santos Dumont começa a receber revitalização

Home

20:02

São José dos Campos

Um dos principais pontos turísticos de São José dos Campos, o Parque Santos Dumont começou a receber ações de revitalização esta semana. De acordo com a prefeitura, o objetivo é deixar 'o tradicional cartão postal da cidade ainda mais atraente à população.



O primeiro passo foi fazer a limpeza do lago, e, para isso, foi necessário fazer o transbordo dos peixes para a lavagem e manutenção do tanque. Segundo o governo, também estão havendo serviços de reparo nas áreas de entrada do parque e as alamedas, que devem ser concluidas nos próximos dias. O próximo item será a limpeza nas áreas dos aviões e dos parques de areia.



Na semana passada, O VALE mostrou o abandono do parque, que contava com mato alto e com seus aviões, figuras icônicas do cartão postal, em condições precárias e com muita sujeira. Localizado na região central, o Parque Santos Dumont ocupa uma área de 46.500 metros quadrados.