Parque da Serra do Mar abriga tesouro ambiental

Com mais de 2.500 espécies de animais e plantas, reserva é maior corredor da Mata Atlântica no país

Bruna Soares

São José dos Campos



Uma grande ‘muralha’ verde atravessa o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e também a Serra da Mantiqueira. É um tesouro ambiental, que preservado o maior corredor da Mata Atlântica do país e abriga milhares de espécies. Esse santuário é chamado Parque Estadual da Serra do Mar, reserva que está presente em 24 municípios -- cinco deles na região (Caraguatatuba, Ubatuba, Cunha, São Sebastião e São Luis do Paraitinga).

São 332 mil hectares, divididos em 10 unidades de preservação. Segundo a Fundação Florestal, órgão que faz a proteção das florestas de São Paulo, somente 8% da cobertura original da Mata Atlântica está preservada hoje e foi transformada no parque. O objetivo é aumentar o percentual. “A floresta recebe diariamente algum aumento no grau de proteção em seu extenso corredor, tanto pelo aumento das ações de fiscalização e monitoramento, como ações de recuperação direcionadas”, informou a fundação, por meio de nota.

Por ser uma unidade de conservação ambiental, o Parque possui outros trabalhos voltados para a recuperação e preservação da Mata Atlântica. “Na rotina do Parque, há ações de educação ambiental que envolvem plantios, doações de mudas, e ainda, termos de compromisso que destinam mudas nativas para recomposição ambiental”, concluiu o órgão protetor, em outro trecho da nota.

Preservação. De acordo com dados da Fundação Florestal, são protegidas na Mata Atlântica aproximadamente 1.361 espécies de animais e por volta de 1.200 espécies de plantas. Suas florestas abrigam e protegem centenas de espécies de aves e outros animais selvagens que incluem categorias ameaçadas ou ainda aquelas não descritas pela comunidade científica.

Existem por lá animais que vão desde grandes mamíferos como as antas, felinos (onça pintada, jaguatirica, onça parda), pacas, cutias e os primatas como o bugio, macaco prego. Um dos destaques é o macaco muriqui e o mono carvoeiro -- este último corre perigo de extinção. Já a flora possui espécies como jequitibás, jatobás, uricuranas, canelas, cedros, manacás-da-serra, guanandis, guapuruvus e também a espécie palmito jussara, que destaca-se nas ações de recuperação. As aves que são fundamentais na distribuição de sementes, são representadas na mata por espécies como o tucano-de-bico-preto, araponga, jacu-açu e centenas de outras.

Desmatamento avança no Brasil, afirma Inpe

Entre 2014 e 2015, a Mata Atlântica perdeu 184,33 quilômetros quadrados no Brasil, como aponta estudo feito pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A área devastada se estende por remanescentes florestais em 17 estados em que ainda há vegetação da Mata Atlântica.

De acordo com o estudo, o desmatamento teve um crescimento de 1% em relação ao período anterior, entre 2013 e 2014, quando a floresta perdeu 182,67 quilômetros quadrados de extensão. Os novos dados fazem parte do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgado no mês de maio em razão do Dia Nacional da Mata Atlântica, celebrado em 27 do mesmo mês.

O estado de Minas Gerais voltou a liderar o ranking de devastação da Mata Atlântica no país, com uma alta de 37% na perda da floresta (77,02 km²) na comparação com o último levantamento, seguido do estado da Bahia, com 39,97 km² de mata devastados.