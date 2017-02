Parlamentares fazem vistoria em obras da prefeitura em São José

Home

- 07:01

Vereadores da base de apoio a Felicio Ramuth e secretários municipais deram continuidade a vistorias de obras da gestão petista



Redação

São José dos Campos

Depois de vistoriarem as obras do Teatrão, há duas semanas, vereadores e secretários municipais voltaram a inspecionar ações iniciadas na gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT).

O pente-fino, que durou aproximadamente quatro horas, passou pelos canteiros de obras do Parque Alberto Simões (zona norte), poliesportivo do bairro São Judas Tadeu (zona sudeste) e na duplicação da Via Oeste. Também houve vistoria em serviços de pavimentação e na construção de um ginásio no Parque Industrial (zona sul).

Em um micro-ônibus, vereadores da base aliada dividiram espaço com o secretário de Governança, Anderson Farias Ferreira, e com o secretário de Gestão Habitacional e Obras, José Turano Júnior.

A primeira parada foi na rua Luiz Geraldo, no Buquirinha 2, na região norte. No local, os vereadores analisaram um serviço já entregue de pavimentação, drenagem e calçamento. Depois seguiram para o Parque Alberto Simões, no Altos de Santana, que está fechado ao público em razão de depredação e falta de manutenção.

A parada seguinte foi o canteiro de obras da Via Oeste. O grupo visitou ainda as obras do ginásio esportivo Delmar Buffulin, no Parque Industrial. No Capuava, na região sudeste, analisaram a implantação do xisto em vias do bairro e também ouviram moradores. A vistoria terminou no poliesportivo do São Judas Tadeu, que estaria depredado.

Críticas. Em discurso na tribuna, ontem, o vereador Wagner Balieiro (PT) sugeriu que os parlamentares da oposição sejam convidados para essas vistorias nos bairros.

Ele rebateu as críticas feitas ao estado do Parque Alberto Simões. “É muito fácil, depois de 52 dias de governo, falar do mato no parque. Ele funcionou até 18 de dezembro. A nova administração teve tempo para cortar o mato”, afirmou.