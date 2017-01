Paris identifica um dos terroristas envolvidos no atentado do Stade de France

Home

- 09:29

Agência Brasil

Brasília



A França identificou um dos terroristas envolvidos no atentado contra o Stade de France, em Paris, na noite de 13 de novembro de 2015. De acordo com informações reveladas nesta quarta-feira (18), trata-se de um iraquiano que portava um passaporte falso da Síria.



O homem, Ammar Ramadan Mansour Mohamad al Sabaawi, de 20 anos de idade, morava em Mosul, a terceira maior cidade do Iraque e dominada desde junho de 2014 pelo Estado Islâmico (EI).



Al Sabaawi tinha declarado lealdade ao EI e se explodiu junto com outro homem-bomba perto do Stade de France, em Saint-Denis, Paris. As autoridades francesas descobriram também que o EI indenizou a família do terrorista em US$ 5 mil e um rebanho de ovelhas.



Os familiares foram avisados da morte do terrorista pela própria cúpula do Estado Islâmico que, no entanto, não contou que o homem se explodira em Paris. Na versão do grupo, o jovem cometera uma "missão suicida em Bagdá". Al Sabaawi era o quinto filho da família. O mais velho foi militar no governo de Saddam Hussein até a intervenção norte-americana em 2003. O segundo trabalha como taxista em Mosul e os outros dois já ingressaram na jihad, sendo que um deles preocupa as autoridades francesas por manter planos de atentados na Europa.



O ataque ao Stade de France foi apenas um da série de atentados feitos pelo EI naquela noite. Outro alvo foi a casa de shows Bataclan. Ao todo, 130 pessoas morreram nos ataques, e mais sete terroristas.