Parecer favorável a empréstimo da STN ignora a PPP de Ortiz

Segundo texto da STN, de dezembro, prefeito disse não ter contratos de PPP em Taubaté; no entanto, já havia um em vigência há seis meses



O parecer prévio da STN (Secretaria do Tesouro Nacional) favorável ao empréstimo de US$ 60 milhões (pela cotação atual, R$ 190,3 milhões) que a Prefeitura de Taubaté pretende obter junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) ignora o bilionário contrato de PPP (Parceria Público-Privada) que foi assinado pelo município em 2016.

A informação está no próprio parecer, datado de 12 de dezembro do ano passado. Na análise, a STN afirma que o prefeito Ortiz Junior (PSDB) informa não ter assinado nenhum contrato dessa natureza e cita o RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) do quinto bimestre, ou seja, referente a setembro/outubro de 2016.

No entanto, o contrato da PPP já havia sido assinado em 31 de maio do ano passado. O consórcio EcoTaubaté é o responsável pela limpeza urbana na cidade desde 1º de junho.

Impacto. Em tese, caso esse contrato tivesse sido considerado pela STN, o resultado do parecer poderia ter sido desfavorável ao município. Isso porque a União não pode conceder garantias caso a soma das despesas de caráter continuado derivadas de PPPs seja superior à receita corrente líquida projetada nos dez anos subsequentes.

Com duração de 30 anos, o contrato da PPP foi assinado por R$ 2,062 bilhões. Isso representa R$ 68,7 milhões a cada ano. Tendo como base a receita corrente líquida projetada para 2017, de R$ 1,095 bilhão, o montante a ser pago esse ano via PPP representa 6,27% -- ou seja, acima do limite de 5%.

Em agosto de 2015, na análise do edital da PPP, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) recomendou a redução do valor do contrato para não exceder o limite previsto em lei.

Dívida. Esse cálculo é importante porque avalia se o município terá saúde financeira para quitar o empréstimo. Pelo cronograma, a prefeitura receberia o crédito em quatro anos, e depois pagaria nos sete anos subsequentes, já em mandato de outro prefeito. Em caso de calote, a União cobriria o ‘rombo’, por ser avalista do empréstimo.

Tesouro não comenta equívoco, e tucano diz ter atualizado dado

A reportagem questionou a STN sobre o caso na segunda-feira, mas até às 22h dessa quarta ainda não havia recebido nenhuma resposta. Já o governo Ortiz Junior alegou que “a análise feita pela STN foi realizada ao longo de todo período” -- o pedido para o empréstimo foi feito em julho de 2015 -- e que quando foi feita a pergunta sobre a PPP, a “prefeitura ainda não tinha assinado o contrato”.

A administração tucana diz ainda que “as informações foram atualizadas” depois pelo município. A atualização teria sido informada no dia 28 de novembro de 2016. Mesmo assim, não é citada no parecer concluído duas semanas depois.

Dívida. Além disso, apesar do cálculo mostrar o contrário, a gestão do PSDB cita, também por meio de nota enviada pela assessoria, que “quanto às despesas anuais, as mesmas não vão exceder a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios, em conformidade com a lei”.