Parceria para revitalizar Estrada de Ferro visa reassocialização de detentos

Presos em regime semi-aberto e com bom comportamento trabalham realizando serviços por meio do governo do Estado

Bruna Soares

Taubaté



Uma parceria tem ajudado a ressocializar os presos que estão em Tremembé, eles realizam trabalhos de conservação, manutenção e limpeza da Estrada de Ferro no município de Campos do Jordão e ganham a redução da pena.



Por meio da Funap (Fundação Prof.Dr. Manoel Pedro Pimentel de Amparo ao Preso), 30 detentos que possuem bom comportamento e já estão em regime semi-aberto, trabalham na Estrada de Ferro realizando serviços como troca de trilhos, dormentes, em serviços de pedreiro, pintura, eletricista, jardinagem, e o pagamento é um dia de redução de pena a cada três dias trabalhados.



Segundo o presidente da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Ayrton Camargo e Silva, essa parceria já está acontecendo no local há cinco anos e ajuda ambas as partes. "Achamos que esse era um programa de cunho social muito importante, de interesse social, então estamos com essa parceria de sucesso e nunca tivemos qualquer problemas entre os funcionários e os reeducandos", afirmou Silva.



Além da empresa ser responsável pelo transporte dos presos até o local de trabalho, eles também cuidam da alimentação dos reeducandos juntamente com os outros funcionários. Essa mão-de-obra não é fixa, tendo alterações na medida em que os presos deixam o presídio ao concluírem suas penas.



Funap. A Funap, entidade do Governo do Estado São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, tem por missão contribuir para a reintegração familiar e social de presos.