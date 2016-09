Paralimpíada começa com nadadora do Vale na disputa

Home

Abertura da competição no Rio de Janeiro levanta o público no Maracanã; dez modalidades iniciam hoje as competições que acontecem até o próximo dia 18



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos



Agora é oficial. Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro já começaram. A Cerimônia oficial de abertura, ontem à tarde, no Maracanã, foi o pontapé inicial para a disputa que acontece duas semanas após o término dos Jogos Olímpicos de 2016, no mesmo local.

Com shows musicais, coreografias, presença maciça de pessoas no estádio e destaque mais uma vez para a cultura brasileira, o evento emocionou o público presente e não perdeu em nada para a abertura das Olimpíadas, em agosto.

E hoje acontecem as primeiras competições. No primeiro dia, dez modalidades já estão em disputa. Em seis delas, também já serão conhecidos os primeiros medalhistas: atletismo, ciclismo de pista, halterofilismo, tiro esportivo, judô e natação. São 4.500 atletas de 160 países nos Jogos, que terminam no dia 18 de setembro.

Da região. E neste início de disputa por medalhas nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro uma atleta da região já entra em cena e com possibilidade até de brigar por uma medalha inédita para o Vale do Paraíba.

A nadadora nascida em Jacareí e criada em São José dos Campos, Maiara Pereira Barreto, 29 anos, estreia na prova dos 100m livre, às 10h42. Ela é da categoria S3, para atletas com lesão medular completa (tetraplégicos). Se passar, disputa as finais da prova ainda hoje, a partir das 18h41, quando poderá conquistar um lugar no pódio. Amanhã, ela nada o revezamento 4x50m livre misto. No sábado, é a vez dos 50m costas.

No atletismo, Edson Pinheiro Cavalcante, que compete por São José, estreia no dia 12, na prova dos 100m rasos. No dia 15, disputa o salto em distância. Também no atletismo e da equipe de São José, Silvânia Costa de Oliveira estreia no dia 14, no revezamento 4x100m. No dia 16, entra na pista para o salto em distância feminino.

Os três atletas fazem parte da equipe do Instituto Athlon, de São José.