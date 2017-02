Para agilizar a operação, Felicio quer 'fatiar' o BRT

Home

Em vez de esperar 42 meses para conclusão de todo o sistema, obra seria dividida em pequenos trechos

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Para agilizar o início da operação do BRT (Transporte Rápido por Ônibus) em São José dos Campos, o governo Felicio Ramuth (PSDB) pretende dividir a obra em pequenos trechos.

Essa medida, em estudo na Secretaria de Mobilidade Urbana, permitirá que o modal entre em operação meses após o início da construção dos corredores viários. “No sistema de tronco-alimentação do transporte público, a gente consegue fazer funcionar desse jeito. Fazemos um corredor, geramos as linhas que irão alimentar esse corredor, depois começamos a fazer o outro. E assim por diante”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães.

O projeto básico do BRT, elaborado no governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT), estipulava um prazo de 42 meses (três anos e meio) para o término de todos os corredores, além dos pontos de parada previstos.

A inauguração por fases também chegou a ser avaliada pela gestão anterior. “Não dá para esperar a obra ser concluída para entrar em operação. A ideia é ir fazendo a obra e, conforme for entregando trechos, já vai começando a funcionar”, disse Guimarães.

Estudos. A revisão do projeto do BRT, iniciada em janeiro, foi dividida em três etapas. A primeira consiste em analisar os documentos deixados pelo governo anterior, observando possíveis pendências e irregularidades. “Já identificamos algumas divergências entre o que foi projetado e o que seria licitado”, afirmou Guimarães.

A segunda etapa desse processo vai focar a demanda do transporte público nas diversas regiões da cidade. Por último, o governo Felicio Ramuth espera definir a fase executiva, com todo o detalhamento do projeto e seu funcionamento.

Somente nesta última etapa é que será possível estabelecer se a obra continuará dividida em dois lotes e quais serão os pequenos trechos que poderão ser inaugurados. A licitação será aberta ao fim da revisão.

Corredores. Pela programação inicial, feita no governo passado, o lote 1 teria os seguintes corredores: Estrada Velha/Bacabal, Andrômeda, Interligação Centro-Sul e Centro 1. O lote 2 previa corredores nas avenidas dos Astronautas e JK, além de três vias da região central de São José.