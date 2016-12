Papai Noel existe, e foi salvo por um milagre de Natal

Home

- 08:35

Como a morte trágica e prematura de um filho na Rodovia Tamoios, em um acidente de carro, transformou a vida de um comerciante do Vale e fez dele um Bom Velhinho?



Xandu Alves

São José dos Campos

É o próprio Papai Noel quem diz ter vivido um verdadeiro milagre de Natal. Parece até filme, mas é a pura verdade. A história dramática envolve a perda de um filho, o encontro com um palhaço e uma promessa.

Quem a conta é seu protagonista, Walter Corrente, 77 anos, de Caraguatatuba. A vida deste simpático senhor quase terminou em 2000, quando o filho Gilberto, 40 anos, morreu em um acidente na rodovia dos Tamoios. “Havia cinco pessoas no carro e apenas meu filho morreu. Parecia que estava escrito”, lembra Corrente.

Na época, Corrente morava em São José e trabalhava com venda de miudezas. Comprava em São Paulo e vendia pelo Vale do Paraíba. A morte do filho o levou à depressão e ao abandono do trabalho. Não tinha mais forças para sair de casa. “Fiquei anestesiado e deprimido. Não conseguia trabalhar. Sem vender, minha dívida começou a subir. Entrei em um buraco e não conseguia mais sair dele.”

Sem saber mais o que fazer, Corrente entrou no quarto e decidiu conversar com Deus e Santo Expedito, de quem é devoto. Pediu ajuda e fez uma promessa: deixaria a barba crescer até vencer a angústia e os problemas financeiros.

No dia seguinte, ele recebeu a ligação do dono de um dos depósitos da capital, para o qual devia dinheiro, e achou que o empresário fosse cobrar a dívida. Nada disso. Ele ofereceu mais mercadorias e amenizou o pagamento da dívida. “Eles me deram toda a confiança. Aquilo me fez voltar”.

Aos poucos, Corrente foi conseguindo vender seus produtos e diminuir as dívidas. Mas o tal do milagre de Natal ainda estava por vir. Corrente precisava de mais fonte de renda para zerar a dívida. Conseguiu num lance de puro acaso. “Decidi comprar frutas em um supermercado onde não costumava frequentar”, conta.

Foi no corredor do supermercado que Corrente reencontrou o palhaço Rizzo, amigo de longa data que não via há tempos. “Ele viu a minha barba e me convidou para trabalhar de Papai Noel”. E lá se vão 16 anos encarnando Papai Noel em shoppings de São José, o que deu a Corrente uma boa renda extra. Neste ano, ele está no Centervale Shopping.

“Gosto demais das crianças, que só trazem alegria. Elas são sinceras. Quando falam que gostam é de verdade. Não sabem fingir. A maior alegria é a criança mesmo”, diz ele.

O dia em que uma garotinha fez o Bom Velhinho cair em lágrimas

O dia em que Papai Noel chorou.

Nos 16 anos que Walter Corrente, 77 anos, se dedica a encarnar o Bom Velhinho em shoppings da região, muitas histórias o deixaram emocionado, mas nada como a de uma menina de 6 anos. E aí entra um pouco da magia do Natal.

Era o segundo ano dele como Papai Noel e a menina chegou perto da cadeira dele, meio chorosa e triste, e pediu a ele que trouxesse o pai de volta. O homem havia morrido há um mês.

Corrente perdeu completamente o raciocínio. Ficou quase sem fala e começou a chorar. Mas soube que a fé não o abandonaria. “Não sou eu que falo nessa hora, falam por mim”, diz ele.

Com calma, ele conversou com a menina. “Disse que o pai dela não voltaria mais, mas estaria junto dela naquele Natal, de uma forma invisível”. Dias depois, a mãe voltou ao shopping e disse a Corrente que a menina passou a brincar e a comer normalmente. Papai Noel a havia consolado.