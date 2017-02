Papa não vem ao Vale para os 300 anos de Nossa Senhora

Home

11:00

Arcebispo de Aparecida afirma que Francisco não conseguirá fazer uma visita ao Santuário Nacional neste ano



Xandu Alves

Aparecida

“O papa disse que não virá ao Brasil em 2017 porque tem muitos pedidos de outros países”. Para quem ainda acreditava em uma segunda visita do papa Francisco a Aparecida, em 2017, nos 300 anos de encontro da imagem da santa, a afirmação de dom Orlando Brandes, arcebispo da cidade, soa como frustração.

Porém, ele prefere evangelizar até nessa hora: “Seria de nós uma falta de caridade não entender o papa. Ele tomou essa solução com discernimento e prudência”.

A própria nomeação de dom Orlando para Aparecida só efetivou-se com a desistência de Francisco em vir à cidade neste ano. “Se o papa confirmasse não iria mudar o Arcebispo de Aparecida, porque dom Raymundo Damasceno é muito amigo do papa”.

Em setembro do ano passado, o papa já havia colocado a viagem em risco: “Em 2013, havia prometido retornar, no próximo ano \[2017\], a Aparecida. Não sei se será possível”, disse o pontífice durante inauguração de monumento dedicado à santa no Vaticano.

Dom Orlando pede que todos rezem pelo pontífice. “Ele veio no tempo certo e providencial”. E sabe da dificuldade da missão do papa. “Ele é querido no mundo às vezes mais do que em setores da Igreja, que são muito tradicionalistas”.