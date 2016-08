Palmeiras vence o Fluminense e dispara na liderança

Home

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, no estádio Mané Garrincha, pela 22ª rodada do Brasileirão, e disparou na liderança do campeonato, chegando a 43 pontos. O Verdão aproveitou os tropeços dos integrantes do G4 e agora pegou uma vantagem muito boa num torneio disputado como é o Brasileiro.



Por outro lado, o Fluminense estacionou nos 31 pontos e ficou um pouco mais distante do G4. A vitória palmeirense foi decidida logo nos primeiros 25 minutos de jogo, quando o time alviverde já havia marcado os dois gols do duelo, com Dudu e Jean.