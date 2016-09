Palmeiras segue para Atibaia e Cuca pode fazer mudanças para clássico

Home

Após ficar no empate por 1 a 1 contra o Flamengo na noite desta quarta-feira, o elenco palmeirense seguiu do Estádio Palestra Itália para um hotel na cidade Atibaia. Confiante, o técnico Cuca espera que sua equipe apresente melhoras no clássico com o Corinthians.



O Palmeiras costuma frequentar Atibaia nos momentos decisivos e para fazer pré-temporada – desde a chegada de Cuca, o time trabalhou no local duas vezes. Os treinamentos de quinta e sexta-feira serão realizados na cidade a cerca de 66 quilômetros da capital paulista.



“É uma sequência muito dura e desgastante. Para ter um cuidado maior, vamos pra lá. Podemos trabalhar bem mentalmente e a parte dos atletas que precisa ser trabalhada. Vamos ficar unidos, conversando e achando o momento correto para cada situação”, explicou Cuca.



Mesmo atuando em casa e com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Palmeiras foi incapaz de bater o Flamengo, seu principal perseguidor na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Insatisfeito com o rendimento do time, Cuca deu a entender que pode fazer mudanças no Derby.



“É claro que eu, como técnico, tenho que me preocupar com isso e buscar alternativas no elenco quando sinto que as coisas não estão andando como quero. Vamos avaliar o contexto geral e procurar fazer um grande jogo, de repente até com outras alternativas”, projetou.



Sem citar nomes, Cuca admitiu que algumas de suas principais peças decepcionaram na noite de quarta-feira. Apesar do pouco tempo de recuperação, o técnico acredita na possibilidade de ver os pupilos com outra atitude no clássico contra o Corinthians.



“Os jogadores são seres humanos e há dias em que as coisas não encaixam. Esses mesmos atletas que agora não foram tão bem podem no sábado serem responsáveis diretos pela vitória. Precisamos jogar com paciência e naturalidade”, disse Cuca, para quem o time demonstrou nervosismo diante do Flamengo.