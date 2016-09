Palmeiras é recebido por torcida e Jesus segue para exames

Home

- 18:09

Gazeta Press

São Paulo

Adversário do Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi recebido por cerca de 30 torcedores – a maioria com camisa da organizada Mancha Alviverde – em sua chegada a São Paulo na tarde desta segunda-feira. O atacante Gabriel Jesus, vítima de lesão na partida disputada em Porto Alegre, seguiu do aeroporto de Congonhas para a realização de exames médicos.



O grupo de torcedores que aguardava o time cantou o hino do Palmeiras no saguão do aeroporto e gritou “é quarta-feira!”, em referência à data do jogo contra o Flamengo, rival direto na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. O duelo é o primeiro com o setor Gol Norte do Palestra Itália, geralmente ocupado pelas organizadas, fechado como punição pela briga entre a torcida dos dois clubes na partida do primeiro turno em Brasília. O técnico Cuca e o atacante Gabriel Jesus foram os mais festejados em Congonhas.



Na tarde de domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ficou no empate sem gols contra o Grêmio, em Porto Alegre. Escalado como titular, Gabriel Jesus deixou a partida aos 29 minutos do segundo tempo em função de um incômodo na região da virilha.



O atacante de 19 anos passará por exames para apurar o grau da lesão sofrida no domingo. Segundo o médico Rubens Sampaio e o técnico Cuca, a situação não é consequência da recente maratona de jogos enfrentada por Gabriel Jesus, com partidas pela Seleção e pelo Palmeiras.



Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 10 gols, o jogador é dúvida para o confronto com o Flamengo, marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Com 47 pontos, apenas um a mais que o adversário rubro-negro, o Palmeiras segue como líder do torneio nacional.



Se corre risco de perder Gabriel Jesus para o confronto decisivo, o técnico Cuca tem dois reforços confirmados. O zagueiro Yerry Mina e o versátil Jean, que vem atuando na lateral direita, cumpriram suspensão automática diante do Grêmio e podem enfrentar o Flamengo normalmente.



Uma vez em São Paulo, a delegação palmeirense ganhou o resto do dia de folga nesta segunda-feira. O início da preparação para a partida contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, será com um treinamento na Academia de Futebol, na tarde de terça.