Padroeira vira enredo de escola de samba

Padroeira do Brasil será homenageada neste ano no Carnaval de São Paulo pela Unidos de Vila Maria



Paula Maria Prado

Aparecida

Carnaval e religião. Será que combinam? Bom, essa é a aposta da escola de samba Unidos de Vila Maria, de São Paulo, para este Carnaval. Aos fiéis um aviso importante: o enredo tem a benção do Santuário Nacional de Aparecida.

Mas a diretoria tranquiliza os mais desconfiados: não haverá nudez. “Esse foi um compromisso que a diretoria da escola assumiu com a arquidiocese e com o Santuário Nacional”, garantiu o padre João Batista de Almeida via A12.

Aliás, a igreja católica tem visto a homenagem aos 300 anos do encontro da imagem da Padroeira do Brasil como uma forma de evangelização. “É uma grande oportunidade para a igreja realizar o projeto que o Papa Francisco tem nos proposto, de ir ao encontro das pessoas onde elas estão”, continuou o padre. “É uma forma de divulgar Nossa Senhora Aparecida não só no Brasil, mas para todo o mundo”.

Reunião. A história dessa parceria começou em 2013, quando uma devota levou a Vila Maria um prospecto das comemorações a serem realizadas no Jubileu da Padroeira. A partir dali a direção da escola procurou o Santuário para iniciar as conversas. “Uma equipe foi designada para acompanhar todo o processo desde que foi oficializado que este seria o enredo”, afirmou o religioso. “Nós não vamos desfilar e a escola nem pediu isso. São os foliões que irão fazer a homenagem por meio da dança e da música”.

Ciente das críticas que poderiam surgir com o anúncio da homenagem, o padre informou que o Santuário Nacional não investiu qualquer quantia na escola e que não convém que fiéis façam pré-julgamentos.

Escola. Segundo o carnavalesco Sidnei França a escola levará a avenida dividido em setores (como se fossem capítulos da história a ser contada). A comissão de frente irá mostrar o encontro da imagem no rio Paraíba, em 1717. No abre alas, o momento em que a pequena imagem se torna um elemento de fé.

No segundo carro alegórico, o público poderá assistir a relação entre o Império e a santa. “Contamos, por exemplo, como Dom Pedro I, em uma breve passagem pelo Vale do Paraíba, se curvou a imagem pedindo proteção”, afirmou França em vídeo.

Na ocasião o imperador estava rumo ao episódio que ficou conhecido como “Grito de Independência”. “Também nesse setor contamos sobre a coroa e o manto ofertado pela Princesa Isabel”.

O terceiro setor é o dos milagres. “Toda graça alcançada tem dois momentos: o pedido e o agradecimento”, disse o carnavalesco. No quarto setor será a vez de mostrar com Nossa Senhora tornou umsímbolo de indentidade nacional. “Muito antes de surgir o samba, ela já representava a nação”.

Entra ainda nesse setor a intimidade que o povo tem com a santa. As várias Cidas e Cidinhas que ganharam seus nomes em homenagem a Padroeira; os caminhoneiros... Por fim, o último setor traz os dias atuais com o principal pedido que podemos atualmente fazer a ela: paz.

Segredo. A grande dúvida: a imagem na avenida virá sem a cabeça, tal como foi encontrada? Esse segredo só será revelado na avenida. “Acho que as pessoas vão gostar muito do que estamos preparando”, cravou França. A escola desfilará no dia 24 de fevereiro, por volta da 1h.