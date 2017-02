Padilha fará cirurgia durante o carnaval

Home

- 15:42

Agência Brasil

Brasília



O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, só deverá cumprir expediente a partir do dia 6 de março. Até lá, os trabalhos da Casa Civil serão conduzidos pelo secretário executivo, Daniel Sigelmann.



Padilha está de atestado médico, depois de ter sido internado no Hospital do Exército, no último dia 20, em decorrência de uma obstrução urinária provocada por uma hiperplasia prostática benigna. Ele teve alta do hospital no dia 22 e, desde então, está em Porto Alegre.



A expectativa é que o ministro faça uma cirurgia durante o carnaval. De acordo com a Casa Civil, ainda não há previsão da data em que o procedimento cirúrgico será feito. Em setembro, o ministro, que tem 71 anos, foi internado por problemas de pressão.