'Pacote educativo' é aposta de Felicio para mudança na 9 de Julho

Com campanha para conscientizar motorista sobre a prioridade dos pedestres, tucano quer diminuir resistência ao aumento da velocidade



João Paulo Sardinha

São José dos Campos





O governo Felicio Ramuth (PSDB) estuda lançar um pacote de segurança viária para a avenida 9 de Julho, no centro de São José dos Campos, com o objetivo de quebrar resistências à proposta de aumento do limite de velocidade na via.



A ideia da gestão tucana é iniciar uma campanha educativa na avenida, que deverá ter o limite aumentado de 40km/h para 50km/h. Pela proposta, em análise na Secretaria de Mobilidade Urbana, os agentes de trânsito irão orientar motoristas a parar durante a travessia de pedestres na faixa.



O tema foi tratado em uma reunião entre o secretário da pasta, Paulo Guimarães, e o vereador Fernando Petiti (PSDB). O tucano ainda propôs a implantação de travessia elevada em um trecho da 9 de Julho.



Nesta quarta, a prefeitura limitou-se a dizer que “está estudando as propostas” de ações de segurança para a via. O aumento do limite divide opiniões entre moradores e não é consenso nem entre vereadores da base aliada de Felicio.



Aumento. No início deste mês, o governo tucano finalizou o estudo técnico para aumentar o limite de velocidade na avenida 9 de Julho. Profissionais da prefeitura concluíram que 49 km/h deve ser a máxima na via.



A administração, entretanto, vai arredondar o limite para 50 km/h. Hoje, motoristas que trafegam pela avenida não podem passar dos 40 km/h. A data de alteração na máxima da 9 de Julho segue indefinida.



A máxima na via foi reduzida para 40 km/h no governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). A mudança aconteceu após as intervenções do projeto ‘Novo Centro’.



Após a requalificação, a 9 de Julho perdeu parte do canteiro central e ganhou uma ciclovia segregada do tráfego de carros. As obras geraram polêmica entre alguns moradores do entorno da via.



O trecho entre a avenida Madre Theresa e a rua Luiz Jacinto, chamada de ‘Curva do S’, é outro ponto com provável aumento de velocidade nos próximos meses. O limite é de 40 km/h, mas a administração trabalha para mudá-lo.



Aumento de velocidade divide as opiniões na base governista



O aumento de velocidade na 9 de Julho divide opiniões na Câmara de São José. O vereador Fernando Petiti (PSDB), favorável ao aumento do limite, espera que a mudança chegue acompanhada do pacote educativo.



“O Código Nacional de Trânsito orienta que, quando o pedestre pisa na faixa, o carro pare. Mas quem tem coragem de pisar na faixa quando o carro está vindo? A gente pediu esse trabalho educativo e a Secretaria de Mobilidade Urbana disse que vai trabalhar em conjunto com a Secretaria de Apoio ao Cidadão, para que os idosos ajudem na orientação”.



Contra. O vereador Walter Hayashi (PSC) considera o aumento desnecessário. “Está ficando legal da maneira como está. Eu fiz uma conta. O trecho tem 1.200 metros. A 40 km/h, se o sinal estiver aberto, o motorista faz em 1min48s. A 50 km/h, ele faz esse mesmo trecho em 1min27s. Por causa de 21segundo você vai deixar a 50 km/h?”, questionou Hayashi.