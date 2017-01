Pacientes reclamam que falta até água no PSM de Taubaté

Home

- 07:18

Redação

Taubaté

Com uma reforma que já se arrasta há 28 meses, o PSM (Pronto-Socorro Municipal) de Taubaté vem sendo alvo de críticas de pacientes. Nos últimos dias, as reclamações foram de atendimento precário, superlotação e até falta de estrutura básica.

Um vídeo publicado no Facebook viralizou no último fim de semana. Nele, uma mulher diz que o PSM estaria sem água até para limpeza do local. Ela também afirmou que havia pacientes sentados no chão esperando atendimento.

De acordo com a prefeitura, ocorreu um vazamento na tubulação de água que abastece o reservatório do Pronto-Socorro Municipal. Até que fossem concluídas as instalações de uma nova rede de tubos, o reservatório foi abastecido com caminhões-pipa. Segundo o governo Ortiz Junior (PSDB), não há relação entre o vazamento e a reforma da unidade.

Obra. Prevista para nove meses, a reforma do PSM já se arrasta há 28. Ela começou no governo Roberto Peixoto (PEN), em 2010, a um custo de R$ 761 mil. Após uma série de atrasos, foi suspensa em 2013 por Ortiz e retomada um ano depois, já orçada em R$ 2,8 milhões. Após dois aditamentos, o valor já ficou ainda maior: R$ 4,412 milhões. A promessa é concluir a reforma em março de 2017.