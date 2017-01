Ozires Silva lança instituição inspirada no 'São José 2030'

Home

Grupo vai trabalhar no fomento do empreendedorismo, educação e cultura; cidade pode ganhar uma nova universidade

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Fundador da Embraer, o engenheiro Ozires Silva comemorou 86 anos nesta sexta-feira, em São José dos Campos, e organizou um encontro com um pequeno grupo de amigos para um jantar. Porém, não foi apenas para festejar mais um ano de vida. E sim para planejar novas ideias para o futuro da cidade.

Foi criada uma associação formada por líderes do empreendedorismo, cultura e educação da cidade. Segundo Ozires, a ideia partiu da coordenação do Fórum São José 2030, que acontece há quatro anos para discutir o futuro da cidade com lideranças e representantes da comunidade joseense.

Animado. E o aniversariante se mostra confiante em mais um projeto de modernização da cidade. “Nossa cidade despontou graças ao impulso desses atributos, o empreendedorismo, a cultura e a Educação, começando pela base educacional e cultural trazidas pelo ITA, que, desde o início da década dos 1950, pôde dar expressiva contribuição para transformar uma pequena comunidade do antigo Vale do Paraíba, numa ativa participante do mercado de comércio do mundo, com nossos aviões, aqui concebidos, criados e fabricados”, afirmou.

Faculdade. Além disso, a nova associação deve fomentar a vinda da Universidade do Ar em São José dos Campos, mais um espaço para formar profissionais ligados à aviação comercial, como pilotos, mecânicos e comissários de bordo.

“Não poderia deixar de apoiar este passo do São José 2030, o qual, ganhando uma roupagem pública, estimule a adesão dos joseenses, apaixonados pela nossa cidade, acumulando mais forças nas ideias de construir, progredir e evoluir, abrindo mais oportunidades amplas para os nossos jovens de hoje”, afirmou o fundador da Embraer.

Nomes. Além de Ozires Silva, personagens que idealizaram o São José 2030 também vão fazer parte do projeto, como Manoel de Oliveira, Kiko Sawaya e o presidente da Academia Joseense de Letras, Héctor Enrique Giana. “Uma associação privada e sem fins lucrativos vai possibilitar reunir pessoas para concretizar o que idealizamos”, disse o empresário Manoel de Oliveira. Ainda sem nome definido, a nova associação deve ser lançada oficialmente ao público em abril deste ano.