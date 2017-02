Ouvidoria aponta um policial denunciado por dia na RMVale

Home

- 14:26

Com exclusividade, reportagem mostra o balanço de queixas contra policiais civis e militares da região no ano passado; Polícia afirma que as queixas são investigadas

Caíque Toledo

São José dos Campos

Relatório da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, obtido com exclusividade pela reportagem de O VALE, mostra que mais de um policial é alvo de denúncia a cada 24 horas na RMVale -- região recordista em violência.

O documento, que se refere ao ano de 2016, revela que foram 483 denúncias à Ouvidoria contra policiais civis e militares do Vale do Paraíba, pela suspeita de envolvimento em crimes como de homicídios, tráfico de entorpecentes, corrupção, roubo, abuso de autoridade e outros.

É o segundo maior índice da série histórica, sendo batido apenas por 2013 (502 queixas feitas à Ouvidoria). Há também queixas administrativas e da qualidade do serviço prestado, como infrações disciplinares, mau atendimento, entre outros.

Em 2016, a Ouvidoria recebeu 277 queixas contra policiais militares, 194 contra policiais civis e ainda12 em que o autor da denúncia não precisou a qual das duas corporações o agente suspeito pertencia. O número é 1,47% superior ao registrado em 2015 -- naquele ano foram 476.

A Ouvidoria da Polícia do Estado, órgão que tem como meta ser porta-voz da população na fiscalização da atividade policial, cobra a investigação rigorosa dos casos. As denúncias são enviadas para as corregedorias, que investigam a atuação dos agentes.

Ouvidor. O órgão é ligado ao Estado e chefiado pela sociedade civil. A denúncia pode ser feita de maneira anônima. “A Ouvidoria fica sempre na esperança que esse número venha a decrescer, mas não está acontecendo. No Estado, por exemplo, o número ficou no mesmo patamar”, disse o ouvidor do Estado, Julio Cesar Fernandes Neves.

“Isso nos preocupa muito. A expectativa é sempre que vejamos uma queda, mas está acontecendo o contrário. É lamentável”, completou.

Mapa. São José dos Campos é a cidade recordista em denúncias, com 128 queixas -- aumento de 18,51% na comparação com o ano anterior (108). Taubaté, a segunda maior do Vale, também registrou elevação: as queixas subiram de 65 para 82, alta de 26,15% em 2016. Jacareí teve queda (de 26 para 20).

Polícia afirma que as queixas são investigadas

Questionada sobre os dados contidos no relatório da Ouvidoria, a Polícia Militar informou que todas as denúncias são apuradas, e, quando constatada a falha, o policial em questão é ‘rigorosamente responsabilizado’ e que ‘medidas de gestão são tomadas para evitar que a falha se repita’.

“Em 2016 foram recebidas 277 denúncias relativas exclusivamente ao trabalho da Polícia Militar na RMVale. Foram somente duas denúncias a mais do que as recebidas em 2015, uma variação de 0,73%. O número de denúncias recebidas exclusivamente contra o trabalho de policiais militares representa a ínfima proporção de 0,07% do número de ocorrências atendidas pela PM. A média é de uma denúncia a cada 1.436 ocorrências atendidas pela PM”, disse a nota.

Por sua vez, a Polícia Civil informou que o relatório será analisado, e que tomará providências necessárias visando ‘o aprimoramento dos trabalhos realizados’.