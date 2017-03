Outono começa com temperaturas amenas na RMVale

Home

Bruna Soares

São José dos Campos



Os amantes de temperaturas mais amenas podem ficar felizes com a chegada do outono, que se instalou em todo o país às 7h29h da manhã desta segunda-feira (20).



De acordo com o Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) a estação ainda terá dias mais chuvosos e temperaturas mais elevadas até em meados de abril.



"Nessa estação, quando ocorrerem as frentes frias também sentiremos quedas mais bruscas de temperaturas até a chegada do inverno, em 21 de junho", afirmou a climatologista da instituição, Renata Tedeschi.



Tempo. Com a passagem de uma frente fria no último final de semana, as temperaturas em São José e em Taubaté seguirão em elevação nesta semana.



Na terça-feira (21), o tempo será de muitas nuvens e com poucas aberturas de sol, as mínimas serão de 15°C e as máximas alcançarão os 26°C em São José e Taubaté. A probabilidade de chuvas é de apenas 5%.



A variação de nebulosidade marcará a quarta-feira, dia em que as máximas serão de 28°C e a probabilidade de chuvas ainda será baixa.



Nesta quinta-feira o dia será com períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens, os termômetros resgistratrão mínimas em torno dos 17°C e as máximas chegarão aos 28°C em São José e Taubaté.



Para o último dia da semana, a sexta-feira terá mais aberturas de sol em São José com as máximas alcançando os 28°C e em Taubaté a temperatura será de 29°C.



Com possibilidades de pancadas de chuvas à tarde em São José e Taubaté, o sábado será de máximas de 28°C e o domingo terá temperatura de 30°C.