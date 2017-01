Ortiz vê 'nenhum risco' de ficar sem empréstimo

Home

- 17:46

Com aval da STN, tucano diz que duas últimas etapas são apenas ‘formalidades

Redação

Taubaté

Depois que a STN (Secretaria do Tesouro Nacional) emitiu o parecer prévio favorável ao empréstimo de US$ 60 milhões (pela cotação atual, R$ 189,3 milhões) que a Prefeitura de Taubaté pretende contratar do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), o prefeito Ortiz Junior (PSDB) disse que “não há nenhum risco” de a operação de crédito não ser aprovada.

Embora ainda restem outras duas etapas -- a aprovação da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) e da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado --, o tucano adota tom de otimismo.

“A Secretaria ter aprovado é o passo mais importante e definitivo para nós. É o parecer dado pelo governo federal de que a prefeitura tem condições e saúde financeira de atrair esse financiamento”, disse.

“Agora é esperar o parecer jurídico, depois passar pela Casa Civil e pelo Senado Federal para ser aprovado, mas são formalidades. Não há nenhum risco de não acontecer esse projeto”.

Prioridades. Embora o projeto inicial fosse obter o empréstimo para realizar obras viárias, Ortiz agora já adota outro discurso. Segundo o tucano, assim que o dinheiro for liberado, a prioridade será a realização de obras antienchentes, como os ‘piscinões’ do Parque Três Marias.

“As prioridades são os bolsões antienchente, na parte alta da cidade, principalmente o Três Marias. Depois a questão do recapeamento em toda a cidade, que é muito importante. Há uma série de outras obras de melhoria viária na nossa lista de prioridades”, afirmou.

Entre as obras viárias previstas estão a duplicação da Estrada do Barreiro, o prolongamento da Estrada do Pinhão e a duplicação do viaduto do Cidade Jardim. Além de receber US$ 60 milhões, a prefeitura teria de investir o mesmo valor, em contrapartida. A operação de crédito teria duração de 11 anos: quatro para receber o dinheiro e mais sete para fazer o pagamento.