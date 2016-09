Ortiz recorre por candidatura: ou ‘tem certeza’ ou é ‘louco’, dizem aliados

Home

20:19

Tucano protocolou nesse sábado recurso contra a decisão da Justiça Eleitoral que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura à reeleição; otimismo do prefeito afastado surpreende aliados



Redação

Taubaté

A defesa de Ortiz Junior (PSDB), prefeito afastado de Taubaté, protocolou nesse sábado o recurso contra a decisão da Justiça Eleitoral que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura à reeleição. A apelação foi protocolada no início da noite desse sábado, 24 horas antes do prazo final.



O Psol e o jornalista Irani Lima, que entraram com ações de impugnação contra o tucano, têm até terça-feira para se manifestarem a respeito do recurso.



Depois disso, deve ser aberto prazo para que o Ministério Público Eleitoral também se manifeste – foi a Promotoria que moveu a primeira das ações de impugnação. Só após a manifestação do MP o recurso será encaminhado ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral).



Definição. Antes de isso ocorrer, outro ponto importante terá que ser decidido: se Ortiz seguirá ou não como o candidato a prefeito da coligação. O prazo para troca termina às 19h dessa segunda-feira.



Lideranças do PSDB no Estado e no Vale do Paraíba pressionam para que o prefeito afastado aceite ser substituído.



Aliados que ainda defendem a candidatura de Ortiz afirmam que o tucano tem demonstrado otimismo em relação ao julgamento de recursos nas instâncias superiores da Justiça Eleitoral. “A frase é: ou estamos mexendo com um louco, ou ele [Ortiz] tem certeza que dará certo”, resumiu o dirigente de um dos 13 partidos que integram a coligação.