Ortiz reconhece ‘fura fila’ e diz que Odila irá devolver ‘supersalário’

Redação / Gazeta de Taubaté

Após a repercussão negativa do caso, revelado pela Gazeta de Taubaté na noite de terça-feira passada, o prefeito Ortiz Junior (PSDB) determinou que sua madrasta, a secretária de Finanças, Odila Sanches, devolva aos cofres públicos o ‘supersalário’ recebido em fevereiro.



O anúncio foi feito pela gestão tucana na manhã dessa segunda-feira.



Em comunicado, Ortiz reconheceu que Odila furou a fila do pagamento de licença-prêmio, mas o tucano alegou que desconhecia o fato – a secretária é casada com o pai dele, o ex-prefeito José Bernardo Ortiz (PSDB), ocupa o cargo desde o início do governo, em janeiro de 2013, e mora no mesmo imóvel que o prefeito.



Na nota, o governo Ortiz alega que “o pagamento de licenças-prêmio aos servidores da Prefeitura de Taubaté é de competência e responsabilidade exclusivas da Secretaria de Administração e Finanças”, que é comandada por Odila.



“O prefeito desconhecia a concessão do referido benefício à secretária de Administração e Finanças”, sustenta o comunicado.



DEVOLUÇÃO/ Em janeiro, o salário bruto de Odila foi de R$ 19,5 mil, e o líquido de R$ 10,4 mil.



Em fevereiro, com a licença-prêmio, o bruto foi de R$ 78,3 mil, e o líquido de R$ 69,1 mil.



“Após a divulgação do pagamento da licença-prêmio fora da ordem cronológica estabelecida, o prefeito Ortiz Junior determinou a devolução dos valores aos cofres públicos. A secretária tem direito ao benefício e vai recebê-lo devidamente, conforme a ordem de solicitação, por meio de processo administrativo”, alegou a administração tucana.



A prefeitura, no entanto, ainda não informou em que data a secretária solicitou o recebimento da licença-prêmio e a qual período aquisitivo o pagamento se refere.



FOCO/ A medida anunciada por Ortiz na manhã dessa segunda-feira é uma tentativa de tirar o prefeito do foco do caso.



Na tarde dessa segunda-feira, a Câmara irá votar um projeto que determina que a lista de funcionários que aguardam o pagamento da licença-prêmio seja divulgada no site da prefeitura.



Para tentar se antecipar, a administração tucana informou que, a partir dessa segunda, a lista já está disponível no site da prefeitura.



A lista pode ser conferida em www.taubate.sp.gov.br/secretarias/licencapremio/.



“Os pagamentos serão realizados respeitando rigorosamente a ordem estabelecida”, alegou o governo Ortiz.



Na lista, é possível verificar que há servidores esperando desde 2010 pela licença-prêmio.



“A atual administração é responsável pelo pagamento de R$ 12.226.223,20 de licenças-prêmios desde 2013, beneficiando 1.142 servidores. Gestões anteriores deixaram de efetivar os pagamentos desde 2002”, sustenta o governo tucano, em nota.